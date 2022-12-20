В МЧС сообщили об отсутствии запрета салютов в новогоднюю ночь
Никаких ограничений на использование пиротехники в новогоднюю ночь по линии МЧС нет, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
«Как сотрудник МЧС России публично заявляю, что ограничений и запретов на использование пиротехнической продукции в новогоднюю ночь по линии рисков, о которых предупреждает МЧС России, не существует», — сказал он (цит. по ТАСС).
Сегодня замначальника ГУ МЧС РФ по Москве — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Александр Бобров в разговоре с ТАСС сообщил, что запуск фейерверков в Москве 31 декабря после 23:00 станет нарушением закона «О тишине». По его словам, власти Москвы не планируют запускать высотные фейерверки в праздники.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что город украсят к Новому году, но откажутся от массовых мероприятий и фейерверков. Он отметил, что решение было принято на основании итогов голосования, в котором приняли участие почти 300 000 человек. Более 80% участников поддержали проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление города, 29% выступили за обычный формат празднования, а 52% предложили воздержаться в этом году от массовых мероприятий.