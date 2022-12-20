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Общество

В МЧС сообщили об отсутствии запрета салютов в новогоднюю ночь

Ведомости

Никаких ограничений на использование пиротехники в новогоднюю ночь по линии МЧС нет, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

«Как сотрудник МЧС России публично заявляю, что ограничений и запретов на использование пиротехнической продукции в новогоднюю ночь по линии рисков, о которых предупреждает МЧС России, не существует», — сказал он (цит. по ТАСС). 

Сегодня замначальника ГУ МЧС РФ по Москве — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Александр Бобров в разговоре с ТАСС сообщил, что запуск фейерверков в Москве 31 декабря после 23:00 станет нарушением закона «О тишине». По его словам, власти Москвы не планируют запускать высотные фейерверки в праздники. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что город украсят к Новому году, но откажутся от массовых мероприятий и фейерверков. Он отметил, что решение было принято на основании итогов голосования, в котором приняли участие почти 300 000 человек. Более 80% участников поддержали проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление города, 29% выступили за обычный формат празднования, а 52% предложили воздержаться в этом году от массовых мероприятий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных