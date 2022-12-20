Кабмин выделит дополнительно 3,8 млрд рублей на повышение зарплат ученых
В 2022 г. правительство направит дополнительные средства в размере 3,8 млрд руб. на повышение зарплат научных сотрудников. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в ходе своего выступления на церемонии вручения премии правительства в области науки и техники.
«Правительство приняло решение уже в текущем году направить на повышение их заработных плат в соответствии с майским указом Президента еще около 3,8 млрд руб.», — сказал премьер-министр.
Речь идет об увеличении зарплат сотрудников федеральных государственных учреждений, ведущих научную деятельность. Он напомнил, что ранее на эти цели в бюджете уже были предусмотрены почти 5 млрд руб. Мишустин также пообещал, что в 2023 г. фонд оплаты труда научных сотрудников будет расти, чтобы добиться целевых показателей по их зарплатам.
В этом году премии в области науки и техники были присуждены 15 работам. В частности, Мишустин наградил ученых за разработку технологий в сфере энергетики, нефтепереработки, медицины и др.
Кроме того, сегодня президент РФ Владимир Путин вручил академику РАН Геннадию Сухих орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Также государственными наградами были удостоены врио глав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий, главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, композитор и продюсер Игорь Матвиенко и др.