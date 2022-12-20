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Кабмин выделит дополнительно 3,8 млрд рублей на повышение зарплат ученых

Ведомости

В 2022 г. правительство направит дополнительные средства в размере 3,8 млрд руб. на повышение зарплат научных сотрудников. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в ходе своего выступления на церемонии вручения премии правительства в области науки и техники.

«Правительство приняло решение уже в текущем году направить на повышение их заработных плат в соответствии с майским указом Президента еще около 3,8 млрд руб.», — сказал премьер-министр.

Речь идет об увеличении зарплат сотрудников федеральных государственных учреждений, ведущих научную деятельность. Он напомнил, что ранее на эти цели в бюджете уже были предусмотрены почти 5 млрд руб. Мишустин также пообещал, что в 2023 г. фонд оплаты труда научных сотрудников будет расти, чтобы добиться целевых показателей по их зарплатам.

В этом году премии в области науки и техники были присуждены 15 работам. В частности, Мишустин наградил ученых за разработку технологий в сфере энергетики, нефтепереработки, медицины и др.

Кроме того, сегодня президент РФ Владимир Путин вручил академику РАН Геннадию Сухих орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Также государственными наградами были удостоены врио глав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий, главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, композитор и продюсер Игорь Матвиенко и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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