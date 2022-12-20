Кабмин выделит дополнительно 3,8 млрд рублей на повышение зарплат ученых

Речь идет об увеличении зарплат сотрудников федеральных государственных учреждений, ведущих научную деятельность. Он напомнил, что ранее на эти цели в бюджете уже были предусмотрены почти 5 млрд руб. Мишустин также пообещал, что в 2023 г. фонд оплаты труда научных сотрудников будет расти, чтобы добиться целевых показателей по их зарплатам.