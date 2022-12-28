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Общество

В РФ появилась возможность запрещать сделки с недвижимостью через «Госуслуги»

Ведомости

У граждан России появилась возможность запретить проведение сделок с их недвижимостью без личного согласия, подать заявление об этом можно через единый портал госуслуг. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на замглавы Росреестра и руководителя цифровой трансформации Елену Мартынову.

«Благодаря нашей работе услугу по запрету государственной регистрации права на собственность без личного участия любой человек теперь может получить и на ЕПГУ [единый портал государственных услуг], запись в ЕГРН [единый государственный реестр недвижимости] будет внесена в срок не позднее пяти рабочих дней», — сказано в сообщении.

Уточняется, что эта мера позволит гражданам сэкономить время и защитить себя от мошеннических действий со стороны третьих лиц. При этом даже если человек действует по доверенности, сделка не будет заключена без согласия собственника недвижимости. 

Запрет на такие действия можно будет снять при желании, подчеркнула Мартынова. По ее словам, в Росреестр поступило более 400 000 заявлений о запрете на проведение сделок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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