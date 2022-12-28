Интернет-магазины начали снимать с продажи игрушки «Хагги Вагги»
Российские маркетплейсы начали снимать мягкие игрушки «Хагги Вагги» с продажи после того, как Роскачество обнаружило в них превышение нормы фенола. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Практически все крупные участники рынка онлайн-ритейла («Озон», «Яндекс.Маркет», «Вайлдберриз», «СберМегаМаркет») незамедлительно приняли меры: убрали карточки с небезопасными товарами, предложения недобросовестных продавцов устранили с сайта, страницы и ссылки удалили», — сказано в сообщении.
Помимо этого основные нарушения были связаны с отсутствием маркировки и основных характеристик товара, поскольку игрушки производятся в Китае, добавили в Роскачестве. «Родители перед покупкой должны иметь полную информацию: для какой возрастной группы игрушка предназначена, где изготовлена и кем, из какого материала и как за ней правильно ухаживать (при необходимости)», — уточнили в ведомстве.
Ранее Роскачество предложило ужесточить требования для реализации популярных мягких игрушек «Хагги Вагги». В ведомстве уточнили, что сейчас они продаются как сувениры и не имеют сертификатов соответствия детской игрушке.
В декабре Роскачество опубликовало результаты проверки игрушечных монстров, в рамках которой «Хагги Вагги» были проверены на безопасность, воспламеняемость, устойчивость к слюне и поту, прочность.
Проверка торговых марок, которые продают «Хагги Вагги» через маркетплейсы, показала, что в 89% образцов содержание опасного вещества фенола превышает норму. Кроме того, некоторые товары не соответствуют индексу токсичности. По словам заместителя руководителя Роскачества Елены Саратцевой, из-за этого у ребенка могут появиться головные боли и головокружения.