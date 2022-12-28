Интернет-магазины начали снимать с продажи игрушки «Хагги Вагги»

Помимо этого основные нарушения были связаны с отсутствием маркировки и основных характеристик товара, поскольку игрушки производятся в Китае, добавили в Роскачестве. «Родители перед покупкой должны иметь полную информацию: для какой возрастной группы игрушка предназначена, где изготовлена и кем, из какого материала и как за ней правильно ухаживать (при необходимости)», — уточнили в ведомстве.