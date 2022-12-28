Газета
Общество

Интернет-магазины начали снимать с продажи игрушки «Хагги Вагги»

Ведомости

Российские маркетплейсы начали снимать мягкие игрушки «Хагги Вагги» с продажи после того, как Роскачество обнаружило в них превышение нормы фенола. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

«Практически все крупные участники рынка онлайн-ритейла («Озон», «Яндекс.Маркет», «Вайлдберриз», «СберМегаМаркет») незамедлительно приняли меры: убрали карточки с небезопасными товарами, предложения недобросовестных продавцов устранили с сайта, страницы и ссылки удалили», — сказано в сообщении. 

Помимо этого основные нарушения были связаны с отсутствием маркировки и основных характеристик товара, поскольку игрушки производятся в Китае, добавили в Роскачестве. «Родители перед покупкой должны иметь полную информацию: для какой возрастной группы игрушка предназначена, где изготовлена и кем, из какого материала и как за ней правильно ухаживать (при необходимости)», — уточнили в ведомстве.

Ранее Роскачество предложило ужесточить требования для реализации популярных мягких игрушек «Хагги Вагги». В ведомстве уточнили, что сейчас они продаются как сувениры и не имеют сертификатов соответствия детской игрушке. 

В декабре Роскачество опубликовало результаты проверки игрушечных монстров, в рамках которой «Хагги Вагги» были проверены на безопасность, воспламеняемость, устойчивость к слюне и поту, прочность. 

Проверка торговых марок, которые продают «Хагги Вагги» через маркетплейсы, показала, что в 89% образцов содержание опасного вещества фенола превышает норму. Кроме того, некоторые товары не соответствуют индексу токсичности. По словам заместителя руководителя Роскачества Елены Саратцевой, из-за этого у ребенка могут появиться головные боли и головокружения.

Ранее по теме: Роскачество предложило ужесточить требования для игрушечных монстров «Хагги Вагги»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных