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В России пройдут клинические испытания единой вакцины от COVID-19 и гриппа

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Фармхолдинг «Нацимбио» и Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ) договорились о проведении клинических исследований и производстве единой вакцины для профилактики COVID-19 и гриппа, передает пресс-служба «Ростеха», куда входит фармхолдинг.

«Вакцина содержит разработанные «Нацимбио» компоненты для защиты от четырех сезонных штаммов вирусов гриппа, а также компонент, обеспечивающий защиту от вируса SARS-CoV-2. Антиген для иммунизации от ковида и технологическая платформа, на основе которой создана вакцина, – разработки ИСКЧ», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ближайших планах «Нацимбио» и ИСКЧ – получение разрешения от Минздрава РФ на проведение клинического исследования препарата фазы I-II.

15 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об успешном проведении исследований дивакцины, которая защищает как от гриппа, так и от COVID-19. Разработкой вакцины занимается Институт системной биологии и медицины Роспотребнадзора.

В конце ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об активном распространении свиного гриппа в стране. Попова предположила, что пик заболеваемости гриппом в России может прийтись на новогодние праздники, если россияне будут игнорировать меры профилактики, среди которых — вакцинация против гриппа, ковид-инфекции или пневмококковой инфекции. 27 декабря в Роспотребнадзоре сообщили о выявлении свиного гриппа во всех регионах России. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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