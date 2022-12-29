В России пройдут клинические испытания единой вакцины от COVID-19 и гриппа
Фармхолдинг «Нацимбио» и Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ) договорились о проведении клинических исследований и производстве единой вакцины для профилактики COVID-19 и гриппа, передает пресс-служба «Ростеха», куда входит фармхолдинг.
«Вакцина содержит разработанные «Нацимбио» компоненты для защиты от четырех сезонных штаммов вирусов гриппа, а также компонент, обеспечивающий защиту от вируса SARS-CoV-2. Антиген для иммунизации от ковида и технологическая платформа, на основе которой создана вакцина, – разработки ИСКЧ», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В ближайших планах «Нацимбио» и ИСКЧ – получение разрешения от Минздрава РФ на проведение клинического исследования препарата фазы I-II.
15 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об успешном проведении исследований дивакцины, которая защищает как от гриппа, так и от COVID-19. Разработкой вакцины занимается Институт системной биологии и медицины Роспотребнадзора.
В конце ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об активном распространении свиного гриппа в стране. Попова предположила, что пик заболеваемости гриппом в России может прийтись на новогодние праздники, если россияне будут игнорировать меры профилактики, среди которых — вакцинация против гриппа, ковид-инфекции или пневмококковой инфекции. 27 декабря в Роспотребнадзоре сообщили о выявлении свиного гриппа во всех регионах России.