В России пройдут клинические испытания единой вакцины от COVID-19 и гриппа

В конце ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об активном распространении свиного гриппа в стране. Попова предположила, что пик заболеваемости гриппом в России может прийтись на новогодние праздники, если россияне будут игнорировать меры профилактики, среди которых — вакцинация против гриппа, ковид-инфекции или пневмококковой инфекции. 27 декабря в Роспотребнадзоре сообщили о выявлении свиного гриппа во всех регионах России.