В Бразилии началась церемония прощания с Пеле
Церемония прощания с футболистом Пеле началась в Бразилии на стадионе «Сантос», сообщает Sportsdesk.
Гроб установлен в центре стадиона «Сантос», где играл легендарный футболист. Похороны запланированы на вторник, 3 января, перед этим гроб должны пронести по улицам одноименного города.
Как отмечает портал, на церемонию прощания пришло огромное количество фанатов, из-за чего образовалась длинная очередь. На стадионе также разместили три больших флага, на одном из них изображен Пеле с номером 10 на спортивной форме. На втором написано «long live the king», что переводится как «да здравствует король». Третий флаг содержит надпись «Пеле 82 года».
Гроб Пеле пронесут в том числе мимо дома его матери, 100-летней Селест Арантес, которая все еще жива, но находится без сознания и не знает, что ее сын скончался. Ожидается, что церемонию прощания посетит избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
О смерти Пеле стало известно 29 декабря. Ему было 82 года. Причиной стал множественный отказ внутренних органов на фоне прогрессирующего рака. В связи со смертью Пеле в Бразилии был объявлен трехдневный траур, который продлился с 29 по 31 декабря.