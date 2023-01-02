В Бразилии началась церемония прощания с Пеле

Как отмечает портал, на церемонию прощания пришло огромное количество фанатов, из-за чего образовалась длинная очередь. На стадионе также разместили три больших флага, на одном из них изображен Пеле с номером 10 на спортивной форме. На втором написано «long live the king», что переводится как «да здравствует король». Третий флаг содержит надпись «Пеле 82 года».