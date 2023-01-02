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В Бразилии началась церемония прощания с Пеле

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Церемония прощания с футболистом Пеле началась в Бразилии на стадионе «Сантос», сообщает Sportsdesk.

Гроб установлен в центре стадиона «Сантос», где играл легендарный футболист. Похороны запланированы на вторник, 3 января, перед этим гроб должны пронести по улицам одноименного города.

Как отмечает портал, на церемонию прощания пришло огромное количество фанатов, из-за чего образовалась длинная очередь. На стадионе также разместили три больших флага, на одном из них изображен Пеле с номером 10 на спортивной форме. На втором написано «long live the king», что переводится как «да здравствует король». Третий флаг содержит надпись «Пеле 82 года».

Гроб Пеле пронесут в том числе мимо дома его матери, 100-летней Селест Арантес, которая все еще жива, но находится без сознания и не знает, что ее сын скончался. Ожидается, что церемонию прощания посетит избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

О смерти Пеле стало известно 29 декабря. Ему было 82 года. Причиной стал множественный отказ внутренних органов на фоне прогрессирующего рака. В связи со смертью Пеле в Бразилии был объявлен трехдневный траур, который продлился с 29 по 31 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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