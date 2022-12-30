Путин выразил соболезнования президенту Бразилии в связи со смертью Пеле
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Бразилии Жаиру Болсонару в связи со смертью бывшего нападающего сборной страны Пеле, на счету которого три победы на чемпионатах мира по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Эдсон Арантес до Нассименто был выдающимся сыном бразильского народа. Благодаря его таланту, уникальному мастерству, красивой, завораживающей игре, футбол стал любимым видом спорта для миллионов людей во всем мире, в том числе в России», — сказано в сообщении.
Путин передал слова сочувствия родным и близким футболиста, а также всему бразильскому народу. Глава государства поделился, что был лично знаком с Пеле. «Я навсегда сохраню самые светлые воспоминания о нем», — сказал Путин.
В сентябре прошлого года Пеле перенес операцию по удалению новообразования в толстой кишке, однако лечение не помогло, и в конце ноября 2022 г. его перевели в отделение паллиативной помощи в больнице Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. 22 декабря врачи констатировали отрицательную динамику развития рака. 27 декабря легендарный футболист попрощался со своей семьей.
Пеле был единственным футболистом в истории, который смог победить на трех чемпионатах мира (в 1958, 1962 и 1970 г.). Почти всю свою карьеру он провел в родном «Сантосе», еще два сезона отыграл за «Нью-Йорк Космос». В составе сборной Бразилии забил 77 мячей в 92 играх. В 1995-1998 гг. занимал должность министра спорта Бразилии.