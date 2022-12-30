Газета
Политика

Путин выразил соболезнования президенту Бразилии в связи со смертью Пеле

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Бразилии Жаиру Болсонару в связи со смертью бывшего нападающего сборной страны Пеле, на счету которого три победы на чемпионатах мира по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Эдсон Арантес до Нассименто был выдающимся сыном бразильского народа. Благодаря его таланту, уникальному мастерству, красивой, завораживающей игре, футбол стал любимым видом спорта для миллионов людей во всем мире, в том числе в России», — сказано в сообщении. 

Путин передал слова сочувствия родным и близким футболиста, а также всему бразильскому народу. Глава государства поделился, что был лично знаком с Пеле. «Я навсегда сохраню самые светлые воспоминания о нем», — сказал Путин. 

О смерти Пеле стало известно накануне, 29 декабря. Ему было 82 года. Причиной стал множественный отказ внутренних органов на фоне прогрессирующего рака. В связи со смертью Пеле в Бразилии был объявлен трехдневный траур, который продлится с 29 по 31 декабря. 

В сентябре прошлого года Пеле перенес операцию по удалению новообразования в толстой кишке, однако лечение не помогло, и в конце ноября 2022 г. его перевели в отделение паллиативной помощи в больнице Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. 22 декабря врачи констатировали отрицательную динамику развития рака.  27 декабря легендарный футболист попрощался со своей семьей. 

Пеле был единственным футболистом в истории, который смог победить на трех чемпионатах мира (в 1958, 1962 и 1970 г.). Почти всю свою карьеру он провел в родном «Сантосе», еще два сезона отыграл за «Нью-Йорк Космос». В составе сборной Бразилии забил 77 мячей в 92 играх. В 1995-1998 гг. занимал должность министра спорта Бразилии.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных