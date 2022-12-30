В Бразилии объявлен трехдневный траур после смерти Пеле
Правительство Бразилии объявило трехдневный траур, который продлится с 29 по 31 декабря, в связи со смертью бывшего нападающего сборной Бразилии, на счету которого три победы на чемпионатах мира по футболу. Документ опубликован на сайте правительства.
«Официальный траур объявлен по всей стране сроком на три дня, считая с даты публикации настоящего Указа, в знак скорби по поводу смерти Эдсона Арантиша ду Насименту, Пеле, бывшего футболиста», — сказано в документе. Указ подписан действующим президентом Бразилии Жаиром Болсонару.
В сентябре прошлого года Пеле перенес операцию по удалению новообразования в толстой кишке, однако лечение не помогло и в конце ноября 2022 г. его перевели в отделение паллиативной помощи в больнице Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. 22 декабря врачи констатировали отрицательную динамику развития рака. 27 декабря легендарный футболист попрощался со своей семьей.
Пеле был единственным футболистом в истории, который смог победить на трех чемпионатах мира (в 1958, 1962 и 1970 гг.). Почти всю свою карьеру он провел в родном «Сантосе», еще два сезона отыграл за «Нью-Йорк Космос». В составе сборной Бразилии забил 77 мячей в 92 играх. В 1995-1998 гг. занимал должность министра спорта Бразилии.