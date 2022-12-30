В Бразилии объявлен трехдневный траур после смерти Пеле

Пеле был единственным футболистом в истории, который смог победить на трех чемпионатах мира (в 1958, 1962 и 1970 гг.). Почти всю свою карьеру он провел в родном «Сантосе», еще два сезона отыграл за «Нью-Йорк Космос». В составе сборной Бразилии забил 77 мячей в 92 играх. В 1995-1998 гг. занимал должность министра спорта Бразилии.