Умер трехкратный чемпион мира по футболу Пеле
Бывший нападающий сборной Бразилии, на счету которого три победы на чемпионатах мира по футболу, Пеле, умер в возрасте 82 лет, передает Associated Press.
Смерть Пеле подтвердил его агент Джо Фрага, а также его дочь Келли Насименту в соцсетях.
«Мы любим тебя бесконечно, покойся с миром», – написала она.
В прошлом году Пеле перенес операцию по удалению новообразования в толстой кишке, однако лечение не помогло, и в этом месяце его перевели в отделение паллиативной помощи в больнице Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. 27 декабря стало известно, что легендарный футболист попрощался со своей семьей.
Пеле — единственный футболист в истории, который смог победить на трех чемпионатах мира (в 1958, 1962 и 1970 г.). Почти всю свою карьеру он провел в родном «Сантосе», еще два сезона отыграл за «Нью-Йорк Космос». В составе сборной Бразилии забил 77 мячей в 92 играх. В 1995-1998 гг. занимал должность министра спорта Бразилии.