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Умер трехкратный чемпион мира по футболу Пеле

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Бывший нападающий сборной Бразилии, на счету которого три победы на чемпионатах мира по футболу, Пеле, умер в возрасте 82 лет, передает Associated Press.

Смерть Пеле подтвердил его агент Джо Фрага, а также его дочь Келли Насименту в соцсетях.

«Мы любим тебя бесконечно, покойся с миром», – написала она.

В прошлом году Пеле перенес операцию по удалению новообразования в толстой кишке, однако лечение не помогло, и в этом месяце его перевели в отделение паллиативной помощи в больнице Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. 27 декабря стало известно, что легендарный футболист попрощался со своей семьей. 

Пеле — единственный футболист в истории, который смог победить на трех чемпионатах мира (в 1958, 1962 и 1970 г.). Почти всю свою карьеру он провел в родном «Сантосе», еще два сезона отыграл за «Нью-Йорк Космос». В составе сборной Бразилии забил 77 мячей в 92 играх. В 1995-1998 гг. занимал должность министра спорта Бразилии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных