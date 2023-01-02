Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве
Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве сократился за неделю на 26,8%, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора. Снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, однако превышение эпидемических порогов сохраняется среди взрослого населения.
«Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в городе Москве стабилизируется, в течение последних пяти недель отмечается снижение интенсивности эпидпроцесса. В сравнении с предыдущей неделей показатели заболеваемости на 52-й неделе снизились во всех возрастных группах, в том числе среди совокупного населения – на 26,8%», — говорится в сообщении ведомства.
Согласно результатам лабораторных исследований, чаще всего жители столицы болели гриппом типа А(H1N1)-2009.
15 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об успешном проведении исследований дивакцины, которая защищает как от гриппа, так и от COVID-19. Разработкой вакцины занимается Институт системной биологии и медицины Роспотребнадзора. В конце декабря стало известно, что фармхолдинг «Нацимбио» и Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ) договорились о проведении клинических исследований и производстве единой вакцины для профилактики COVID-19 и гриппа.