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Общество

Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

Ведомости

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве сократился за неделю на 26,8%, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора. Снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, однако превышение эпидемических порогов сохраняется среди взрослого населения.

«Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в городе Москве стабилизируется, в течение последних пяти недель отмечается снижение интенсивности эпидпроцесса. В сравнении с предыдущей неделей показатели заболеваемости на 52-й неделе снизились во всех возрастных группах, в том числе среди совокупного населения – на 26,8%», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно результатам лабораторных исследований, чаще всего жители столицы болели гриппом типа А(H1N1)-2009. 

15 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об успешном проведении исследований дивакцины, которая защищает как от гриппа, так и от COVID-19. Разработкой вакцины занимается Институт системной биологии и медицины Роспотребнадзора. В конце декабря стало известно, что фармхолдинг «Нацимбио» и Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ) договорились о проведении клинических исследований и производстве единой вакцины для профилактики COVID-19 и гриппа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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