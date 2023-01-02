В России выявили минимальное с июля число заболевших COVID-19 за сутки
За минувшие сутки в России зафиксировано 3884 новых случая коронавируса, следует из данных федерального штаба.
Госпитализированы были 379 пациентов (1 января их число составило 470 человек, а 31 декабря – 831), выписаны 4489, еще 43 человека умерли. Как отмечает «Интерфакс», зафиксированный 2 января суточный прирост заболевших стал наименьшим с 13 июля.
Всего с начала пандемии зафиксировано более 21,8 млн случаев COVID-19, умерли свыше 390 000 человек.
15 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об успешном проведении исследований дивакцины, которая защищает как от гриппа, так и от COVID-19. Разработкой вакцины занимается Институт системной биологии и медицины Роспотребнадзора. В конце декабря стало известно, что фармхолдинг «Нацимбио» и Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ) договорились о проведении клинических исследований и производстве единой вакцины для профилактики COVID-19 и гриппа.