В России возбудили первое дело за пропаганду ЛГБТ
В России возбудили первое административное дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ в отношении издательства «Попкорн букс», написал в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
По словам Хиншейтна, административное дело возбудили после его официальных запросов. «После вступления в декабре в силу наших законов о запрете ЛГБТ-пропаганды — «Попкорн букс» не только продолжило продажу таких книг, но и демонстративно стало украшать их обложки цитатами из 29 статьи Конституции, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры», — написал он.
Политик отметил, что дело по ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола) возбуждено ОМВД «Гольяново». Одновременно дело возбуждено и по ст. 20.1 (мелкое хулиганство).
На сайте «Попкорн букс» указано, что издательство выпускает художественные книги, которые затрагивают «неудобные» темы: проблемы самоидентификации, расизма и сексизма, отношения к собственному телу и т.п. На сайте также указано, что в настоящее время «Попкорн букс» остановило прием рукописей.
24 ноября Госдума приняла закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. 5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении крупных административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста.
За нарушение введенного запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений физлицам будет грозить штраф от 50 000 до 400 000 руб., должностным лицам – от 100 000 до 800 000 руб., а юрлицам – штраф до 5 млн руб. или приостановка деятельности до 90 суток. За нарушение запрета пропаганды педофилии штрафы жестче: 200 000–800 000 руб. для физлиц, до 2 млн руб. для должностных лиц и до 10 млн руб. – для юрлиц. Иностранцев и лиц без гражданства за подобные нарушения будут выдворять за пределы России.