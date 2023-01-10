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В России возбудили первое дело за пропаганду ЛГБТ

Ведомости

В России возбудили первое административное дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ в отношении издательства «Попкорн букс», написал в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

По словам Хиншейтна, административное дело возбудили после его официальных запросов. «После вступления в декабре в силу наших законов о запрете ЛГБТ-пропаганды — «Попкорн букс» не только продолжило продажу таких книг, но и демонстративно стало украшать их обложки цитатами из 29 статьи Конституции, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры», — написал он.

Политик отметил, что дело по ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола) возбуждено ОМВД «Гольяново». Одновременно дело возбуждено и по ст. 20.1 (мелкое хулиганство). 

На сайте «Попкорн букс» указано, что издательство выпускает художественные книги, которые затрагивают «неудобные» темы: проблемы самоидентификации, расизма и сексизма, отношения к собственному телу и т.п. На сайте также указано, что в настоящее время «Попкорн букс» остановило прием рукописей.

24 ноября Госдума приняла закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. 5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении крупных административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста.

За нарушение введенного запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений физлицам будет грозить штраф от 50 000 до 400 000 руб., должностным лицам – от 100 000 до 800 000 руб., а юрлицам – штраф до 5 млн руб. или приостановка деятельности до 90 суток. За нарушение запрета пропаганды педофилии штрафы жестче: 200 000–800 000 руб. для физлиц, до 2 млн руб. для должностных лиц и до 10 млн руб. – для юрлиц. Иностранцев и лиц без гражданства за подобные нарушения будут выдворять за пределы России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных