В России возбудили первое дело за пропаганду ЛГБТ

За нарушение введенного запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений физлицам будет грозить штраф от 50 000 до 400 000 руб., должностным лицам – от 100 000 до 800 000 руб., а юрлицам – штраф до 5 млн руб. или приостановка деятельности до 90 суток. За нарушение запрета пропаганды педофилии штрафы жестче: 200 000–800 000 руб. для физлиц, до 2 млн руб. для должностных лиц и до 10 млн руб. – для юрлиц. Иностранцев и лиц без гражданства за подобные нарушения будут выдворять за пределы России.