В Минздраве назвали ситуацию с поставками лекарств стабильной
В России ситуация с производством и поставками лекарств стабильная, заявил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев, передают «РИА Новости».
«Ситуация с производством и поставками лекарств в лечебную и аптечную сеть в настоящее время стабильная — объемы поставок и ввода в гражданский оборот в целом соответствуют, а по отдельным позициям превосходят среднегодовые», — заявил Глаголев.
По его словам, Минздрав контролирует наличие в аптеках жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Глаголев также добавил, что ведомство взаимодействует с Минпромторгом и другими федеральными органами власти по профилактике задержек производства и импорта лекарств.
Замминистра здравоохранения также отметил, что во время всплеска заболеваемости респираторными вирусными инфекциями был зафиксирован рост спроса на соответствующие группы препаратов, с которым производители и поставщики лекарственных средств эффективно справляются за счет увеличения объемов производства и поставок.
«Отсутствие отдельных торговых наименований в конкретных аптеках в период повышенного спроса носит кратковременный характер», — добавил Глаголев.
11 января в Роскомнадзоре сообщили, что в России могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества лекарств в аптеки из-за логистических проблем и высокого спроса. В пресс-службе ведомства отметили, что дистрибуторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптеки.
В ноябре министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил регионам сформировать запас лекарств как минимум на четыре месяца. По его словам, сейчас есть задержки поставок в страну зарубежных лекарств, но отказов от производителей не было зафиксировано.