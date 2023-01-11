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Общество

В Минздраве назвали ситуацию с поставками лекарств стабильной

Ведомости

В России ситуация с производством и поставками лекарств стабильная, заявил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев, передают «РИА Новости».

«Ситуация с производством и поставками лекарств в лечебную и аптечную сеть в настоящее время стабильная — объемы поставок и ввода в гражданский оборот в целом соответствуют, а по отдельным позициям превосходят среднегодовые», — заявил Глаголев.

По его словам, Минздрав контролирует наличие в аптеках жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Глаголев также добавил, что ведомство взаимодействует с Минпромторгом и другими федеральными органами власти по профилактике задержек производства и импорта лекарств.

Замминистра здравоохранения также отметил, что во время всплеска заболеваемости респираторными вирусными инфекциями был зафиксирован рост спроса на соответствующие группы препаратов, с которым производители и поставщики лекарственных средств эффективно справляются за счет увеличения объемов производства и поставок.

«Отсутствие отдельных торговых наименований в конкретных аптеках в период повышенного спроса носит кратковременный характер», — добавил Глаголев.

11 января в Роскомнадзоре сообщили, что в России могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества лекарств в аптеки из-за логистических проблем и высокого спроса. В пресс-службе ведомства отметили, что дистрибуторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптеки.

В ноябре министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил регионам сформировать запас лекарств как минимум на четыре месяца. По его словам, сейчас есть задержки поставок в страну зарубежных лекарств, но отказов от производителей не было зафиксировано.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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