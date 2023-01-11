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В США возобновились полеты после сбоя в системе оповещения пилотов

Ведомости

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о возобновлении внутренних рейсов после сбоя в системе оповещения пилотов (NOTAM). Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Воздушное сообщение постепенно возобновляется по всей территории США после ночного сбоя в системе оповещения пилотов (NOTAM), которая предоставляет информацию о безопасности полетов. Запрет на вылет снят», — говорится в сообщении. 

В ведомстве добавили, что продолжают выяснять причину возникшей проблемы. 

Ранее сегодня FAA сообщило, что в работе NOTAM произошел технический сбой. Регулятор сообщил, что перезагрузил систему. Позже часть функций восстановили, однако работа NOTAM все равно была ограничена, уточняли в ведомстве. Позже FAA распорядилось приостановить внутренние вылеты до 17.00 мск. 

По состоянию на 17.00 мск в США было отложено порядка 4000 рейсов, более 700 — отменены, следует из данных портала flightaware.com. В FAA ранее сообщали, что вылеты уже возобновлены из аэропортов Ньюарка (штат Нью-Джерси) и Атланты (штат Джорджия).

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден поручил министерству транспорта провести расследование из-за сбоя. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в Twitter отметила, что пока что у властей США нет доказательств кибератаки на NOTAM. Позже Байден подтвердил, что минтранс не знает причину сбоя. Власти надеются получить ответ на этот вопрос в течение нескольких часов, добавил американский лидер.

Ранее по теме: В США произошел сбой в системе оповещения пилотов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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