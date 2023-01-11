В США возобновились полеты после сбоя в системе оповещения пилотов
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о возобновлении внутренних рейсов после сбоя в системе оповещения пилотов (NOTAM). Заявление опубликовано на сайте ведомства.
«Воздушное сообщение постепенно возобновляется по всей территории США после ночного сбоя в системе оповещения пилотов (NOTAM), которая предоставляет информацию о безопасности полетов. Запрет на вылет снят», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что продолжают выяснять причину возникшей проблемы.
Ранее сегодня FAA сообщило, что в работе NOTAM произошел технический сбой. Регулятор сообщил, что перезагрузил систему. Позже часть функций восстановили, однако работа NOTAM все равно была ограничена, уточняли в ведомстве. Позже FAA распорядилось приостановить внутренние вылеты до 17.00 мск.
По состоянию на 17.00 мск в США было отложено порядка 4000 рейсов, более 700 — отменены, следует из данных портала flightaware.com. В FAA ранее сообщали, что вылеты уже возобновлены из аэропортов Ньюарка (штат Нью-Джерси) и Атланты (штат Джорджия).
В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден поручил министерству транспорта провести расследование из-за сбоя. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в Twitter отметила, что пока что у властей США нет доказательств кибератаки на NOTAM. Позже Байден подтвердил, что минтранс не знает причину сбоя. Власти надеются получить ответ на этот вопрос в течение нескольких часов, добавил американский лидер.