В США возобновились полеты после сбоя в системе оповещения пилотов

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден поручил министерству транспорта провести расследование из-за сбоя. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в Twitter отметила, что пока что у властей США нет доказательств кибератаки на NOTAM. Позже Байден подтвердил, что минтранс не знает причину сбоя. Власти надеются получить ответ на этот вопрос в течение нескольких часов, добавил американский лидер.