Россия помогла американским самолетам при сбое в системе оповещения пилотов США
Российские авиадиспетчеры оказали помощь транзитным американским самолетам, когда в системе оповещения пилотов США случился сбой. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Обслужены транзитные рейсы, которые летели с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду через диспетчерский центр Анкоридж и находились на момент сбоя в системе в воздухе», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что американским самолетам помогли авиадиспетчеры Главного центра Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД), а также региональных центров в Санкт-Петербурге и Магадане.
11 января Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что в работе NOTAM, которая предоставляет информацию о безопасности полетов, произошел технический сбой. Из-за этого пришлось временно приостановить внутренние рейсы. Ограничение действовало до 17.00 мск, позже ведомство сняло запрет.
В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден поручил министерству транспорта провести расследование из-за сбоя. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в Twitter отметила, что пока что у властей США нет доказательств кибератаки на NOTAM. Байден подтвердил, что минтранс не знает причину сбоя. Власти надеются получить ответ на этот вопрос в течение нескольких часов, добавил американский лидер.