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Россия помогла американским самолетам при сбое в системе оповещения пилотов США

Ведомости

Российские авиадиспетчеры оказали помощь транзитным американским самолетам, когда в системе оповещения пилотов США случился сбой. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. 

«Обслужены транзитные рейсы, которые летели с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду через диспетчерский центр Анкоридж и находились на момент сбоя в системе в воздухе», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что американским самолетам помогли авиадиспетчеры Главного центра Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД), а также региональных центров в Санкт-Петербурге и Магадане. 

11 января Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что в работе NOTAM, которая предоставляет информацию о безопасности полетов, произошел технический сбой. Из-за этого пришлось временно приостановить внутренние рейсы. Ограничение действовало до 17.00 мск, позже ведомство сняло запрет.

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден поручил министерству транспорта провести расследование из-за сбоя. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в Twitter отметила, что пока что у властей США нет доказательств кибератаки на NOTAM. Байден подтвердил, что минтранс не знает причину сбоя. Власти надеются получить ответ на этот вопрос в течение нескольких часов, добавил американский лидер. 

Ранее по теме: В США возобновились полеты после сбоя в системе оповещения пилотов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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