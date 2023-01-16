Верховный суд признал МКУ террористической организацией

В начале сентября ФСБ провела обыски у 187 участников пабликов «Колумбайн» (движение признано террористическим и запрещено в России) и радикальной украинской группировки МКУ в 46 регионах России. В результате у 30 сторонников движений изъяли холодное оружие, фото и видео акций «прямого действия», а также средства связи, переписку и материалы экстремистского характера.