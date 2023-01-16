Верховный суд признал МКУ террористической организацией
Верховный суд РФ признал движение «Маньяки. Культ убийств» (МКУ) террористической организацией, сообщили в пресс-службе суда.
Заседание проходило в закрытом от представителей СМИ и слушателей режиме. Таким образом, Верховный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и запретил деятельность движения на территории РФ.
Генпрокуратура РФ обратилась в суд с просьбой признать МКУ террористической организацией в начале декабря 2022 г. В надзорном ведомстве отмечали, что организация, созданная на Украине, основана на нацистской идеологии.
Согласно материалам дела, прокуратура установила, что деятельность движения направлена на формирование культа насилия и стимуляцию совершения убийств, а участники МКУ совершают преступления экстремистской и террористической направленности. В ведомстве пришли к выводу, что данная организация создает угрозу безопасности общества и РФ.
В начале сентября ФСБ провела обыски у 187 участников пабликов «Колумбайн» (движение признано террористическим и запрещено в России) и радикальной украинской группировки МКУ в 46 регионах России. В результате у 30 сторонников движений изъяли холодное оружие, фото и видео акций «прямого действия», а также средства связи, переписку и материалы экстремистского характера.
В феврале Верховный суд России признал террористическим движение «Колумбайн». С этого момента за участие в деятельности организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.