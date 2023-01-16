СК РФ возбудил дело после гибели четырех россиян при крушении самолета в Непале

В то же время AFP и источники ТАСС утверждали, что два человека, летевших на этом самолете, выжили. Позже представитель Yeti Airlines Пемба Шерпа данные сообщения опроверг. Он добавил, что опознание тел погибших начнется 16 января. В знак скорби Yeti Airlines отменила все регулярные рейсы в этот день.