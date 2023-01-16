СК РФ возбудил дело после гибели четырех россиян при крушении самолета в Непале
Западное межрегиональное следственное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело из-за авиакатастрофы в Непале, в которой погибли четверо россиян. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В целях выяснения всех обстоятельств гибели граждан Российской Федерации следственными органами ЗМСУТ СК России возбуждено уголовное о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении.
15 января пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, направлявшийся в Покхару из столицы Непала Катманду, потерпел крушение при посадке. Он упал между старым аэропортом и международным аэропортом Покхары.
Все находившиеся на борту 72 человека, включая четырех членов экипажа, погибли. Посольство РФ в Непале подтвердило гибель четверых россиян, которые летели этим рейсом. Как уточнили в пресс-службе СК, ими были две женщины и двое мужчин.
В то же время AFP и источники ТАСС утверждали, что два человека, летевших на этом самолете, выжили. Позже представитель Yeti Airlines Пемба Шерпа данные сообщения опроверг. Он добавил, что опознание тел погибших начнется 16 января. В знак скорби Yeti Airlines отменила все регулярные рейсы в этот день.
Ранее сегодня информационное агентство ANI со ссылкой на информацию непальских сухопутных войск сообщило, что армия Непала по-прежнему продолжает поиски тел погибших. По данным агентства, найдены тела 69 пассажиров, еще трое числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжатся 17 января.