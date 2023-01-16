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СК РФ возбудил дело после гибели четырех россиян при крушении самолета в Непале

Ведомости

Западное межрегиональное следственное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело из-за авиакатастрофы в Непале, в которой погибли четверо россиян. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

«В целях выяснения всех обстоятельств гибели граждан Российской Федерации следственными органами ЗМСУТ СК России возбуждено уголовное о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении.

15 января пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, направлявшийся в Покхару из столицы Непала Катманду, потерпел крушение при посадке. Он упал между старым аэропортом и международным аэропортом Покхары. 

Все находившиеся на борту 72 человека, включая четырех членов экипажа, погибли. Посольство РФ в Непале подтвердило гибель четверых россиян, которые летели этим рейсом. Как уточнили в пресс-службе СК, ими были две женщины и двое мужчин.

В то же время AFP и источники ТАСС утверждали, что два человека, летевших на этом самолете, выжили. Позже представитель Yeti Airlines Пемба Шерпа данные сообщения опроверг. Он добавил, что опознание тел погибших начнется 16 января. В знак скорби Yeti Airlines отменила все регулярные рейсы в этот день. 

Ранее сегодня информационное агентство ANI со ссылкой на информацию непальских сухопутных войск сообщило, что армия Непала по-прежнему продолжает поиски тел погибших. По данным агентства, найдены тела 69 пассажиров, еще трое числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжатся 17 января. 

Ранее по теме: В Непале разбился пассажирский самолет с россиянами на борту

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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