Ургант заявил о «невозможности понять» идею признать его иноагентом

«Сегодня захотели признать меня иноагентом? Последний год научил нас многому, в частности тому, что невозможно представить, что придет в голову некоторым депутатам. Для меня это тайна, над которой ученым предстоит еще долго работать, потому что это невозможно понять», — сказал Ургант.