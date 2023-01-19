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Ургант заявил о «невозможности понять» идею признать его иноагентом

Ведомости

Телеведущий Иван Ургант заявил, что предложение признать его иноагентом «невозможно понять». Его слова приводит НСН.

«Сегодня захотели признать меня иноагентом? Последний год научил нас многому, в частности тому, что невозможно представить, что придет в голову некоторым депутатам. Для меня это тайна, над которой ученым предстоит еще долго работать, потому что это невозможно понять», — сказал Ургант. 

Телеведущий в шутку предположил, что депутаты обиделись на него, поскольку их редко приглашали в шоу «Вечерний Ургант». 

Ранее сегодня депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Николай Новичков возмутился, что в «Яндексе» ему часто попадает контекстная реклама с шоуменом. Такую ситуацию депутат назвал «бардаком» и предложил сначала признать Урганта иноагентом, а затем уголовно его наказать. 

В августе 2022 г. Урганта внесла в «список агентов иностранного влияния» группа расследования антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД), созданная по инициативе СРЗП. Телеведущего также потребовали уволить с «Первого канала». В ответ Ургант иронично предложил переименовать ГРАД в «Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества» и изъять из продажи все альбомы Пола Маккартни, кроме Back in USSR. 

В то же время в Кремле призвали не записывать тех, кто испугался или не понял решение о спецоперации, «в пятую колонну». В апреле 2022 г. в интервью телеканалу «Беларусь 1» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Урганта «большим патриотом».

После начала спецоперации России на Украине Ургант в соцсетях выступил против ее проведения. В середине марта 2022 г. телеведущий сообщил, что находится в отпуске, пообещав вернуться в Россию. При этом последний выпуск «Вечернего Урганта» вышел в эфир 21 февраля.

В мае Ургант подтвердил, что вернулся в РФ. 31 декабря на платформе KION вышел детский телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти», в котором Ургант исполнил роль Карлсона. В тот же день платформа сняла картину с эфира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных