Минздрав рекомендовал пожилым людям оставаться дома из-за непогоды

«Пожилым людям рекомендуется без необходимости не выходить из дома в связи с высокой травмоопасностью, однако, если такой возможности нет, то, чтобы снизить риск падения и травматизма из-за гололеда на улице, рекомендуется выбирать обувь с удобной колодкой и на нескользящей подошве, использовать противоскользящие насадки для обуви и острую насадку для трости, чтобы увеличить сцепление со скользкой поверхностью», — говорится в сообщении.