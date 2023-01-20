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Общество

Минздрав рекомендовал пожилым людям оставаться дома из-за непогоды

Ведомости

Минздрав советует пожилым людям без необходимости не выходить из дома из-за непогоды, которая наблюдается в центральной части России, и высокой травмоопасности, передает пресс-служба ведомства.

«Пожилым людям рекомендуется без необходимости не выходить из дома в связи с высокой травмоопасностью, однако, если такой возможности нет, то, чтобы снизить риск падения и травматизма из-за гололеда на улице, рекомендуется выбирать обувь с удобной колодкой и на нескользящей подошве, использовать противоскользящие насадки для обуви и острую насадку для трости, чтобы увеличить сцепление со скользкой поверхностью», — говорится в сообщении.

Также в Минздраве призвали граждан быть осторожными на улице из-за сильного гололеда. Людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов в условиях непогоды и резких перепадов атмосферного давления напомнили о важности соблюдения рекомендаций врача, приема лекарств и регулярного измерения артериального давления. 

По данным Гидрометцентра России, 20 января в Москве будет облачная погода, также ожидается небольшой дождь, гололедица и повышение температуры воздуха до +5 градусов. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба. В Московской области температура воздуха будет находиться в пределах от 0 до +5 градусов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных