Минздрав рекомендовал пожилым людям оставаться дома из-за непогоды
Минздрав советует пожилым людям без необходимости не выходить из дома из-за непогоды, которая наблюдается в центральной части России, и высокой травмоопасности, передает пресс-служба ведомства.
«Пожилым людям рекомендуется без необходимости не выходить из дома в связи с высокой травмоопасностью, однако, если такой возможности нет, то, чтобы снизить риск падения и травматизма из-за гололеда на улице, рекомендуется выбирать обувь с удобной колодкой и на нескользящей подошве, использовать противоскользящие насадки для обуви и острую насадку для трости, чтобы увеличить сцепление со скользкой поверхностью», — говорится в сообщении.
Также в Минздраве призвали граждан быть осторожными на улице из-за сильного гололеда. Людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов в условиях непогоды и резких перепадов атмосферного давления напомнили о важности соблюдения рекомендаций врача, приема лекарств и регулярного измерения артериального давления.
По данным Гидрометцентра России, 20 января в Москве будет облачная погода, также ожидается небольшой дождь, гололедица и повышение температуры воздуха до +5 градусов. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба. В Московской области температура воздуха будет находиться в пределах от 0 до +5 градусов.