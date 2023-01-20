КГБ Белоруссии признал музыкальную группу Tor Band экстремистским формированием

Группа Tor Band была создана в городе Рогачеве Гомельской области в 2017 г. В 2020 г. музыканты поддержали белорусскую оппозицию во время выборов президента. Некоторые их песни в стране были признаны экстремистскими. Ранее стало известно, что музыканты были задержаны в октябре 2022 г. в Рогачеве.