КГБ Белоруссии признал музыкальную группу Tor Band экстремистским формированием
КГБ Белоруссии признал музыкальную группу Tor Band экстремистским формированием, ее деятельность в стране запрещена, передает ТАСС со ссылкой на сообщение МВД республики.
«Группа граждан, объединенных в музыкальный коллектив под названием Tor Band в составе Головач Д. В., Бурло Е. В., Яремчик А. К., Головач Ю. А., осуществляет экстремистскую деятельность», – говорится в сообщении.
Группа Tor Band была создана в городе Рогачеве Гомельской области в 2017 г. В 2020 г. музыканты поддержали белорусскую оппозицию во время выборов президента. Некоторые их песни в стране были признаны экстремистскими. Ранее стало известно, что музыканты были задержаны в октябре 2022 г. в Рогачеве.
В июле 2022 г. в Белоруссии предложили лишать гражданства тех, кто покинул страну, при условии если будет доказана их причастность к экстремистской деятельности или нанесению тяжкого вреда государству.
В 2020 г. в Белоруссии прошли выборы президента. После выборов, по официальным итогам которых победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протесты, которые сопровождались задержаниями. Оппозиция не признала результаты выборов, считая, что в действительности победила Светлана Тихановская. Результаты выборов также не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран.