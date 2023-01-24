В ВОЗ сообщили о росте смертности от ковида с начала декабря
Смертность от COVID-19 в мире растет с начала декабря, заявил на брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«С начала декабря растет число еженедельных сообщений о смерти от COVID-19. В целом за последние восемь недель умерли более 170 000 человек», – отметил глава ВОЗ (цитата по ТАСС).
При этом Гебрейесус отметил, что организация до конца недели определит новый статус COVID-19. «На этой неделе комитет по чрезвычайным ситуациям в связи с COVID-19 соберется, чтобы обсудить, по-прежнему ли текущая ситуация представляет собой глобальную чрезвычайную ситуацию», – сказал он, отметив, что его по-прежнему беспокоит рост числа смертей и обстановка во многих странах.
В сентябре 2022 г. в ВОЗ заявляли, что данные по распространению COVID-19 в мире показывают, что окончание пандемии близко как никогда прежде. Гебрейесус тогда сравнил человечество с марафонцем, который, видя финишную черту, начинает бежать быстрее, собрав все оставшиеся силы.