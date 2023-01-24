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В ВОЗ сообщили о росте смертности от ковида с начала декабря

Ведомости

Смертность от COVID-19 в мире растет с начала декабря, заявил на брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«С начала декабря растет число еженедельных сообщений о смерти от COVID-19. В целом за последние восемь недель умерли более 170 000 человек», – отметил глава ВОЗ (цитата по ТАСС).

При этом Гебрейесус отметил, что организация до конца недели определит новый статус COVID-19. «На этой неделе комитет по чрезвычайным ситуациям в связи с COVID-19 соберется, чтобы обсудить, по-прежнему ли текущая ситуация представляет собой глобальную чрезвычайную ситуацию», – сказал он, отметив, что его по-прежнему беспокоит рост числа смертей и обстановка во многих странах.

В сентябре 2022 г. в ВОЗ заявляли, что данные по распространению COVID-19 в мире показывают, что окончание пандемии близко как никогда прежде. Гебрейесус тогда сравнил человечество с марафонцем, который, видя финишную черту, начинает бежать быстрее, собрав все оставшиеся силы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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