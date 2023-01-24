В ВОЗ сообщили о росте смертности от ковида с начала декабря

При этом Гебрейесус отметил, что организация до конца недели определит новый статус COVID-19. «На этой неделе комитет по чрезвычайным ситуациям в связи с COVID-19 соберется, чтобы обсудить, по-прежнему ли текущая ситуация представляет собой глобальную чрезвычайную ситуацию», – сказал он, отметив, что его по-прежнему беспокоит рост числа смертей и обстановка во многих странах.