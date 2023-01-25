РБК: СК начал проверку контракта на поставку МВД аппаратов для анализа смартфонов
Столичное управление Следственного комитета начало проверку госконтракта на поставку аппаратно-программных комплексов для съема, исследования и анализа данных мобильных устройств на 25,8 млн руб. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к СК. Информацию тажке подтвердил другой собеседник, знакомый с ходом проверки.
Как отмечает РБК, проверка проводится в одном из отделов следственного управления по Центральному административному округу столичного управления СКР по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Следствие считает, что в 2021 г. ФКУ «Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения МВД России» заключило госконтракт с компанией ООО «Лан-Проект». По нему в сентябре 2021 г. «Лан-Проект» должен был поставить устройства заказчику, однако выяснилось, что гаджеты не соответствуют техническим условиям, определенным в контракте.
Источник утверждает, что поставка устройств была полностью оплачена. По данным следствия, речь идет об ущербе МВД в 25,8 млн руб. Согласно данным на сайте «Госзакупок», всего было закуплено 17 комплектов двух типов. Там указано, что «Лан-Проект» также начислили неустойку в размере 134 000 руб. из-за просрочки исполнения поставщиком обязательств по контракту.
Из базы данных «Спарк» следует, что в 2021 г. компания заключила 66 госконтрактов на 217,2 млн руб., а в 2022 г. — 43 контракта на 191,3 млн руб. Основными заказчиками выступали региональные управления материально-технического снабжения МВД, а также СК.
«Лан-Проект» существует с 2000 г. Компания разрабатывает проекты, поставляет технические решения на корпоративном сегменте рынка информационных технологий, а также предоставляет услуги по разработке программного обеспечения и сервисному обслуживанию.