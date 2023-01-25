РБК: СК начал проверку контракта на поставку МВД аппаратов для анализа смартфонов

Источник утверждает, что поставка устройств была полностью оплачена. По данным следствия, речь идет об ущербе МВД в 25,8 млн руб. Согласно данным на сайте «Госзакупок», всего было закуплено 17 комплектов двух типов. Там указано, что «Лан-Проект» также начислили неустойку в размере 134 000 руб. из-за просрочки исполнения поставщиком обязательств по контракту.