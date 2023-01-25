Суд 27 января огласит приговор бывшему схиигумену Сергию

Это будет не первый приговор для Сергия. Под его руководством был построен Среднеуральский монастырь. В 2002 г. его назначили духовником монастыря. 16 июня 2020 г. Романов при поддержке казаков «захватил» монастырь и отстранил его настоятельницу. В сентябре 2020 г. суд Екатеринбургской епархии отлучил его от Церкви за отрицание коронавируса, после того как Романов заявил, что пандемии коронавирусной инфекции не существует, и проклял всех, кто призывает из-за нее закрыть храмы.