Суд 27 января огласит приговор бывшему схиигумену Сергию
Бабушкинский суд Москвы выслушал последние слова отлученного от церкви схимонаха, экс-схиигумена Екатеринбургской епархии Русской православной церкви (РПЦ) Сергия (в миру Николая Романова) и его соратника Всеволода Могучева. После этого судья Наталья Курышева удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора.
Адвокат Сергия Михаил Толмачев сообщил «Ведомостям», что приговор будет оглашен 27 января. По его словам, в последнем слове 68-летний отец Сергий говорил в основном о духовных вещах и поблагодарил государственного обвинителя за веру в его здоровье и в то, что он проживет запрошенный срок в тюрьме.
В судебных прениях прокурор по совокупности преступлений попросила назначить Романову наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а для его пресс-секретаря Могучева – пять лет лишения свободы. Помощнику бывшего схиигумена прокурор также требует запретить на три года после освобождения заниматься администрированием интернет-сайтов.
Судебное разбирательство по существу с председательствующей судьей Натальей Курышевой началось в середине августа 2022 г. Спустя несколько месяцев судья закрыла процесс от публики и представителей СМИ для обеспечения безопасности участников процесса из-за инцидента на одном из заседаний: сторонники подсудимого брызгали на прокурора святую воду.
Романову и Могучеву, который ранее занимал должность пресс-секретаря Среднеуральского женского монастыря, следствие инкриминирует преступления, предусмотренные п. «в» ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека в составе организованной группы). На YouТube-канале Могучева были размещены видеоролики, на которых Сергий, как считают правоохранители, пропагандировал ненависть к представителям иных конфессий.
Это будет не первый приговор для Сергия. Под его руководством был построен Среднеуральский монастырь. В 2002 г. его назначили духовником монастыря. 16 июня 2020 г. Романов при поддержке казаков «захватил» монастырь и отстранил его настоятельницу. В сентябре 2020 г. суд Екатеринбургской епархии отлучил его от Церкви за отрицание коронавируса, после того как Романов заявил, что пандемии коронавирусной инфекции не существует, и проклял всех, кто призывает из-за нее закрыть храмы.
В начале октября 2020 г. Следственный комитет сообщил о возбуждении дела по факту истязания детей на территории монастыря. Схимонах был задержан в декабре 2020 г. в результате штурма монастыря силовиками. По версии следствия, в период с 2004 по 2019 г. в монастыре в качестве воспитательных мер били и истязали семерых детей. Четверо из них жили на территории монастыря без родителей.
Монастырь находился в подчинении Екатеринбургской епархии РПЦ, но представители епархии не имели доступа к нему, так как он контролировался Сергием и его сторонниками.
30 ноября 2021 г. Измайловский районный суд Москвы приговорил Романова к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Сергий был признан виновным в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания, а также самоуправстве (ч. 3 ст. 110.1, ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ).