Путин поддержал идею вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи
В перспективе в России можно будет вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи, заявил президент Владимир Путин.
«Идея у вас хорошая. В современных условиях, наверное, непросто будет ее реализовать. Тем не менее в 2017 г. несмотря на крымские события 2014 г. мы провели и провели очень успешно», – отметил Путин (цитата по ТАСС).
Глава государства добавил, что Россия всегда проводит международные мероприятия на очень высоком уровне, с присущим ей блеском. «Мы так и сделаем в следующий раз. За идею спасибо», – заключил он.
XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов — международный молодежный фестиваль – прошел в Сочи с 14 по 22 октября 2017 г. Лозунг фестиваля — «За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма — уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!».