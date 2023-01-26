В РПЦ заявили о разработке обеспечения правового статуса военных священников
Русская православная церковь (РПЦ) разработала концепцию для обеспечения правового статуса военных священников, сообщила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
«Проект концепции по ходатайству Святейшего Патриарха рассмотрен президентом РФ, и на соответствующем ходатайстве святейшего наложена резолюция о необходимости проработать с заинтересованными ведомствами проект и поддержать – поддержать, а не рассмотреть», – отметила Чернега (цитата по ТАСС).
Она пояснила, что священнослужителям, а также членам их семей должны быть установлены социальные льготы, гарантии и компенсации, равные тому социальному пакету, который предусмотрен для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и членам их семей.
Рабочая группа по вопросам СВО ранее предложила расширить льготы на семьи контрактников ЧВК. В спецоперации на Украине, в частности, принимает участие ЧВК «Вагнер». Информацию об этом подтвердил ее основатель Евгений Пригожин.