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В РПЦ заявили о разработке обеспечения правового статуса военных священников

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Русская православная церковь (РПЦ) разработала концепцию для обеспечения правового статуса военных священников, сообщила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

«Проект концепции по ходатайству Святейшего Патриарха рассмотрен президентом РФ, и на соответствующем ходатайстве святейшего наложена резолюция о необходимости проработать с заинтересованными ведомствами проект и поддержать – поддержать, а не рассмотреть», – отметила Чернега (цитата по ТАСС).

Она пояснила, что священнослужителям, а также членам их семей должны быть установлены социальные льготы, гарантии и компенсации, равные тому социальному пакету, который предусмотрен для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и членам их семей.

Рабочая группа по вопросам СВО ранее предложила расширить льготы на семьи контрактников ЧВК. В спецоперации на Украине, в частности, принимает участие ЧВК «Вагнер». Информацию об этом подтвердил ее основатель Евгений Пригожин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных