Ежемесячные денежные выплаты в новых регионах можно будет оформлять с 1 марта
Жители новых регионов России смогут оформить ежемесячные денежные выплаты с 1 марта 2023 г., передает пресс-служба Минтруда РФ.
«Что касается ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) и набора социальных услуг, которые по российскому законодательству получают граждане с инвалидностью, ветераны и ряд других категорий граждан, то их можно будет оформить с учетом установленных законом особенностей с 1 марта 2023 г.», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Уточняется, что также в одном из разработанных законопроектов уточняется порядок перехода на общероссийскую методику установления прожиточного минимума.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. Жители поддержали вхождение регионов в состав РФ большинством голосов.
30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день глава государства подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.