Ежемесячные денежные выплаты в новых регионах можно будет оформлять с 1 марта

«Что касается ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) и набора социальных услуг, которые по российскому законодательству получают граждане с инвалидностью, ветераны и ряд других категорий граждан, то их можно будет оформить с учетом установленных законом особенностей с 1 марта 2023 г.», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).