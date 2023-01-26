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Ежемесячные денежные выплаты в новых регионах можно будет оформлять с 1 марта

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Жители новых регионов России смогут оформить ежемесячные денежные выплаты с 1 марта 2023 г., передает пресс-служба Минтруда РФ.

«Что касается ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) и набора социальных услуг, которые по российскому законодательству получают граждане с инвалидностью, ветераны и ряд других категорий граждан, то их можно будет оформить с учетом установленных законом особенностей с 1 марта 2023 г.», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Уточняется, что также в одном из разработанных законопроектов уточняется порядок перехода на общероссийскую методику установления прожиточного минимума.

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. Жители поддержали вхождение регионов в состав РФ большинством голосов.

30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день глава государства подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных