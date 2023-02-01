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Мурашко сообщил о снижении числа абортов более чем в два раза за десять лет

Ведомости

Число абортов в России за последние десять лет сократилось более чем в два раза, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время правительственного часа в Совфеде.

«Если посмотреть за десятилетие, эта цифра сократилась более чем в два раза», – приводит его слова ТАСС.

По оценке Минздрава, данная динамика обусловлена результатами внедрения доабортного консультирования. Благодаря этой мере в 2022 г. делать аборт отказались 44 000 женщин.

26 января в РПЦ выступили с инициативой запретить аборт для замужних женщин без согласия мужа. По мнению председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей Федора Лукьянова, необходимо также предусмотреть уголовную и административную ответственность за незаконное проведение искусственного прерывания беременности и рекламу абортов. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) не поддержала инициативу. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал также исключить искусственное прерывание беременности из списка услуг частных клиник в России.

Ранее в ноябре 2022 г. сервис «Актион медицина» опросил российских гинекологов, репродуктологов и других специалистов, занимающихся планированием семьи, чтобы установить основные факторы, влияющие на рождаемость детей. Лишь 17% опрошенных специалистов считают, что снижение числа абортов поможет росту рождаемости в России.

С точки зрения врачей, рождаемость помогут увеличить наращивание социальной помощи гражданам (47,7%), улучшение медпомощи женщинам (45,1%), введение сексуального просвещения в школах (33,8%). Последнее позволит предотвратить ранние беременности и снизить число заболеваний, передающихся половым путем.

Ранее по теме: Профильные врачи назвали основные факторы, влияющие на рождаемость детей

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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