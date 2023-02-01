Мурашко сообщил о снижении числа абортов более чем в два раза за десять лет

26 января в РПЦ выступили с инициативой запретить аборт для замужних женщин без согласия мужа. По мнению председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей Федора Лукьянова, необходимо также предусмотреть уголовную и административную ответственность за незаконное проведение искусственного прерывания беременности и рекламу абортов. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) не поддержала инициативу. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал также исключить искусственное прерывание беременности из списка услуг частных клиник в России.