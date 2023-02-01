Мурашко сообщил о снижении числа абортов более чем в два раза за десять лет
Число абортов в России за последние десять лет сократилось более чем в два раза, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время правительственного часа в Совфеде.
«Если посмотреть за десятилетие, эта цифра сократилась более чем в два раза», – приводит его слова ТАСС.
По оценке Минздрава, данная динамика обусловлена результатами внедрения доабортного консультирования. Благодаря этой мере в 2022 г. делать аборт отказались 44 000 женщин.
26 января в РПЦ выступили с инициативой запретить аборт для замужних женщин без согласия мужа. По мнению председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей Федора Лукьянова, необходимо также предусмотреть уголовную и административную ответственность за незаконное проведение искусственного прерывания беременности и рекламу абортов. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) не поддержала инициативу. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал также исключить искусственное прерывание беременности из списка услуг частных клиник в России.
Ранее в ноябре 2022 г. сервис «Актион медицина» опросил российских гинекологов, репродуктологов и других специалистов, занимающихся планированием семьи, чтобы установить основные факторы, влияющие на рождаемость детей. Лишь 17% опрошенных специалистов считают, что снижение числа абортов поможет росту рождаемости в России.
С точки зрения врачей, рождаемость помогут увеличить наращивание социальной помощи гражданам (47,7%), улучшение медпомощи женщинам (45,1%), введение сексуального просвещения в школах (33,8%). Последнее позволит предотвратить ранние беременности и снизить число заболеваний, передающихся половым путем.