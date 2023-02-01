Гладков сообщил об обстреле села Новостроевка

30 января Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Безлюдовка. В результате обстрела ранения получили двое мирных жителей, заявил глава региона. Позже в тот же день Гладков заявил, что украинские силы второй раз за день обстреляли территорию Белгородской области. На этот раз были атакованы населенные пункты Новая Таволжанка и Первомайский. Он отметил, что в первом селе неразорвавшийся снаряд упал на территории промышленного предприятия, а в Первомайском было повреждено остекление частного дома.