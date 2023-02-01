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Гладков сообщил об обстреле села Новостроевка

Ведомости

Под обстрел вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Новостроевка в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Грайворонском городском округе под обстрел ВСУ попало село Новостроевка», – написал белгородский губернатор.

Гладков подчеркнул, что в результате обстрела пострадавших нет. Незначительные повреждения получили три частных домовладения, уточнил губернатор. Помимо этого, как сообщил Гладков, снаряды попали на территорию фермерского хозяйства, вследствие чего повреждения зафиксированы у хозпостроек и спецтехники.

30 января Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Безлюдовка. В результате обстрела ранения получили двое мирных жителей, заявил глава региона. Позже в тот же день Гладков заявил, что украинские силы второй раз за день обстреляли территорию Белгородской области. На этот раз были атакованы населенные пункты Новая Таволжанка и Первомайский. Он отметил, что в первом селе неразорвавшийся снаряд упал на территории промышленного предприятия, а в Первомайском было повреждено остекление частного дома. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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