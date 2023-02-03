Участница Сталинградской битвы из Северной Осетии умерла на 101 году жизни

2 февраля исполнилось 80 лет со дня окончания Сталинградской битвы. Президент России Владимир Путин прилетел на празднование победы в Волгоград, где сделал ряд заявлений. Путин сказал о том, что «не зная прошлого, будущего никогда не будет», а также добавил, что Сталинград навечно стал символом несокрушимости российского народа.