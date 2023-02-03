Участница Сталинградской битвы из Северной Осетии умерла на 101 году жизни
Ветеран Великой отечественной войны Зинаида Морозова умерла в возрасте 101 года в Северной Осетии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.
«Участницы Сталинградской битвы не стало 2 февраля – в день 80-летия окончания этого знакового сражения», – сказано в сообщении.
Зинаида Морозова ушла на фронт санитарным инструктором в качестве добровольца в молодом возрасте. Она также прошла через бои в Курске, Харькове, Румынии, Венгрии, Югославии и Австрии. Была удостоена ордена Отечественной войны 2 степени, медалям «За оборону Сталинграда», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта» и «За победу над Германией».
2 февраля исполнилось 80 лет со дня окончания Сталинградской битвы. Президент России Владимир Путин прилетел на празднование победы в Волгоград, где сделал ряд заявлений. Путин сказал о том, что «не зная прошлого, будущего никогда не будет», а также добавил, что Сталинград навечно стал символом несокрушимости российского народа.