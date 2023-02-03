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Участница Сталинградской битвы из Северной Осетии умерла на 101 году жизни

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Ветеран Великой отечественной войны Зинаида Морозова умерла в возрасте 101 года в Северной Осетии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.

«Участницы Сталинградской битвы не стало 2 февраля – в день 80-летия окончания этого знакового сражения», – сказано в сообщении.

Зинаида Морозова ушла на фронт санитарным инструктором в качестве добровольца в молодом возрасте. Она также прошла через бои в Курске, Харькове, Румынии, Венгрии, Югославии и Австрии. Была удостоена ордена Отечественной войны 2 степени, медалям «За оборону Сталинграда», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта» и «За победу над Германией».

2 февраля исполнилось 80 лет со дня окончания Сталинградской битвы. Президент России Владимир Путин прилетел на празднование победы в Волгоград, где сделал ряд заявлений. Путин сказал о том, что «не зная прошлого, будущего никогда не будет», а также добавил, что Сталинград навечно стал символом несокрушимости российского народа. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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