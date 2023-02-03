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Французский модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет

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Французский модельер и основатель одноименного модного дома Пако Рабан скончался в возрасте 88 лет, передает газета Le Telegramme. Эту же информацию подтвердила и Le Monde. 

Рабан родился 18 февраля 1934 г. в Испании, последние годы жизни он находился в Портсолле, на западе Франции. Его настоящим именем было Франсиско Рабанеда-и-Куэрво, псевдонимом же он начал пользоваться с 1965 г. 

Он переехал в Париж в 17 лет, где изучал архитектуру в Национальной школе изящных искусств. Во время учебы в 1950-е гг. он создавал аксессуары для Balenciaga, а позже и для Givenchy, Christian Dior, Yves Saint Laurent. 

В 1966 г. он представил свою первую коллекцию одежды, а в 1969 г. – духи Caledare. Он одним из первых стал работать с темнокожими манекенщицами на показах моды. Среди его инноваций был выпуск парфюма, который подходил как мужчинам, так и женщинам. Как пишут французские СМИ, Рабан удивлял всех своим авангардным подходом, он был революционером в мире моды 1960-х гг. и оказал значительное влияние на целое поколение кутюрье. Всего он написал пять книг о своем творчестве. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных