Французский модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет
Французский модельер и основатель одноименного модного дома Пако Рабан скончался в возрасте 88 лет, передает газета Le Telegramme. Эту же информацию подтвердила и Le Monde.
Рабан родился 18 февраля 1934 г. в Испании, последние годы жизни он находился в Портсолле, на западе Франции. Его настоящим именем было Франсиско Рабанеда-и-Куэрво, псевдонимом же он начал пользоваться с 1965 г.
Он переехал в Париж в 17 лет, где изучал архитектуру в Национальной школе изящных искусств. Во время учебы в 1950-е гг. он создавал аксессуары для Balenciaga, а позже и для Givenchy, Christian Dior, Yves Saint Laurent.
В 1966 г. он представил свою первую коллекцию одежды, а в 1969 г. – духи Caledare. Он одним из первых стал работать с темнокожими манекенщицами на показах моды. Среди его инноваций был выпуск парфюма, который подходил как мужчинам, так и женщинам. Как пишут французские СМИ, Рабан удивлял всех своим авангардным подходом, он был революционером в мире моды 1960-х гг. и оказал значительное влияние на целое поколение кутюрье. Всего он написал пять книг о своем творчестве.