Французский модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет

В 1966 г. он представил свою первую коллекцию одежды, а в 1969 г. – духи Caledare. Он одним из первых стал работать с темнокожими манекенщицами на показах моды. Среди его инноваций был выпуск парфюма, который подходил как мужчинам, так и женщинам. Как пишут французские СМИ, Рабан удивлял всех своим авангардным подходом, он был революционером в мире моды 1960-х гг. и оказал значительное влияние на целое поколение кутюрье. Всего он написал пять книг о своем творчестве.