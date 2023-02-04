В США частично закрыли воздушное пространство двух штатов из-за китайского аэростата
Федеральное управление гражданской авиации США закрыли воздушное пространство в некоторых районах штатов Северная и Южная Каролина из-за китайского аэростата, сообщил телеканал ABCNews.
В целях национальной безопасности была приостановлена работа трех аэропортов: в Чарлстоне, Миртл-Бич (Южная Каролина) и Уилмингтоне (Северная Каролина). Телеканал уточняет, что аэростат был замечен вблизи города Шарлотт и Гринвиллом.
Как сообщает ABCNews, президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста о том, планируют ли власти сбить китайский аэростат, сказал, что об этом «позаботятся».
3 февраля представитель Пентагона сообщил, что китайский аэростат был обнаружен в небе над США. Было принято решение не сбивать воздушное судно из-за угрозы гражданскому населению. Байден был проинформирован о произошедшем.
Позже в министерстве иностранных дел КНР подтвердили, что воздушное судно действительно принадлежит Китаю, однако уточнили, что оно использовалось для научных исследований, а не для шпионажа. Во внешнеполитическом ведомстве страны выразили сожаление по этому поводу, подчеркнув, что аэростат отклонился от заданного курса из-за ветра.
В связи с инцидентом был отложен запланированный визит в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена. О том, что Блинкен может не поехать в Пекин из-за того, что китайский аэростат был замечен над штатом Монтана, где расположены секретные ядерные объекты, сообщали ABC и Bloomberg со ссылкой на источники. Его визит в Китай стал бы «неверным сигналом» после произошедшего, уточнил источник Bloomberg.
Уточнялось, что визит Блинкена в Пекин должен был состояться в начале следующей недели – это был бы первый визит высокопоставленного дипломата США за последние пять лет. По словам представителя госдепартамента, эта поездка готовилась с прошлого года, ожидалось, что она будет иметь серьезное значение для обсуждения двусторонних вопросов.