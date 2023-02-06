Число погибших в Сирии и Турции в результате землетрясения превысило 1500 человек
В результате землетрясения на юго-востоке Турции погибли 1121 человек, еще 7634 пострадали, сообщается на сайте управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций уточнили (AFAD).
Вместе с тем минздрав Сирии сообщил о 430 погибших и более 1300 пострадавших. Таким образом число жертв землетрясения на юго-востоке Турции и на севере Сирии достигло 1521.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло сегодня рано утром в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций уточнили (AFAD), что после произошедшего было зафиксировано еще 42 афтершока, самым мощным из которых оказался с магнитудой 6,6. Особенно сильно землетрясение ощущалось в турецких провинциях Кахраманмараш, Хатай, Адыяман и др.
На кадрах, опубликованных в Telegram-каналах, видно, что в результате произошедшего город Харим практически полностью был уничтожен, в Алеппо обрушились многоэтажные здания.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и сирийскому лидеру Башару Асаду, а также предложил им помощь в ликвидации последствий землетрясений. Асад принял это предложение.