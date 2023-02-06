Число погибших в Сирии в результате землетрясения выросло до 461
Число погибших в результате землетрясения в Сирии возросло до 461, передают «РИА Новости» со ссылкой на минздрав страны. Из-за происшествия пострадали 1326 человек, заявили в ведомстве.
«В провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погиб 461 человек, пострадали 1326», – сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось о 430 погибших и более 1300 пострадавших в Сирии.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло сегодня рано утром в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) уточнили, что после произошедшего было зафиксировано еще 42 афтершока, самый мощный из которых оказался с магнитудой 6,6. Особенно сильно землетрясение ощущалось в турецких провинциях Кахраманмараш, Хатай, Адыяман и др.
Помимо этого землетрясение также затронуло и Cирию. На кадрах, опубликованных в Telegram-каналах, видно, что в результате произошедшего город Харим практически полностью был уничтожен, в Алеппо обрушились многоэтажные здания.