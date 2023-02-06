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Свыше 1700 человек погибли при землетрясении в Турции

Ведомости

Количество погибших в результате землетрясения на юге-востоке Турции выросло до 1762, пострадали свыше 12 000 человек. Об этом сообщил гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) страны Орхан Татар, передают «РИА Новости».

«На данный момент погибли 1762 человека, ранены 12 тысяч 68 [человек] », – сообщил он. В результате происшествия обрушились более 6800 зданий, добавил Татар.

До этого сообщалось о 1651 погибших и 11 119 пострадавших в Турции. В Сирии ранее информировали, что в результате землетрясения погибли 960 человек, но позже это количество увеличилось до 1060. Количество пострадавших – до 2400.

Сегодня ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур в связи с трагедией.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло сегодня рано утром в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) уточнили, что после произошедшего было зафиксировано еще 42 афтершока, самый мощный из которых оказался с магнитудой 6,6. Особенно сильно землетрясение ощущалось в турецких провинциях Кахраманмараш, Хатай, Адыяман и др.

Помимо этого землетрясение также затронуло и Cирию. На кадрах, опубликованных в Telegram-каналах, видно, что в результате произошедшего город Харим практически полностью был уничтожен, в Алеппо обрушились многоэтажные здания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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