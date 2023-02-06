Свыше 1700 человек погибли при землетрясении в Турции
Количество погибших в результате землетрясения на юге-востоке Турции выросло до 1762, пострадали свыше 12 000 человек. Об этом сообщил гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) страны Орхан Татар, передают «РИА Новости».
«На данный момент погибли 1762 человека, ранены 12 тысяч 68 [человек] », – сообщил он. В результате происшествия обрушились более 6800 зданий, добавил Татар.
До этого сообщалось о 1651 погибших и 11 119 пострадавших в Турции. В Сирии ранее информировали, что в результате землетрясения погибли 960 человек, но позже это количество увеличилось до 1060. Количество пострадавших – до 2400.
Сегодня ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур в связи с трагедией.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло сегодня рано утром в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) уточнили, что после произошедшего было зафиксировано еще 42 афтершока, самый мощный из которых оказался с магнитудой 6,6. Особенно сильно землетрясение ощущалось в турецких провинциях Кахраманмараш, Хатай, Адыяман и др.
Помимо этого землетрясение также затронуло и Cирию. На кадрах, опубликованных в Telegram-каналах, видно, что в результате произошедшего город Харим практически полностью был уничтожен, в Алеппо обрушились многоэтажные здания.