Число погибших при обрушении дома в Новосибирске возросло до 12
Число погибших в результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске увеличилось до 12, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Спасатели нашли тела еще двоих погибших, всего количество жертв взрыва достигло 12», – сказал собеседник агентства. Судьба троих человек остается неизвестной.
Минздрав региона ранее сообщал о десяти погибших в результате взрыва газа. В ведомстве напомнили, что сейчас в больнице находятся семь человек, состояние двоих оценивается как тяжелое.
Взрыв газа на ул. Линейная в Заельцовском районе Новосибирска произошел утром 9 февраля. В результате, по данным СК России, произошло частичное обрушение двух подъездов.
По факту произошедшего управление СК России по региону возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По словам губернатора Андрея Травникова, в качестве основной версии произошедшего рассматривается нарушение правил пользования газовым оборудованием.