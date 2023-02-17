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Общество

Два человека погибли при посадке вертолета Robinson на Сахалине

Ведомости

При аварийной посадке вертолета Robinson 44 погибли два человека. Об этом сообщили в МЧС России.

«В результате жесткой посадки один человек эвакуирован и доставлен в областную больницу г. Южно-Сахалинск вертолетом компании, два человека погибли», – сказано в сообщении ведомства.

Всего на борту вертолета находилось три человека, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области. Ранее ТАСС сообщал, что на борту могли быть четыре человека. Состояние эвакуированного пассажира оценивается как средней тяжести, уточнили в правительстве региона.

Вертолет Robinson 44 пропал с радаров сегодня, 17 февраля, утром. Он следовал по маршруту «Южно-Сахалинск – пик Чехова – Южно-Сахалинск». Аварийный сигнал бедствия сработал в 16:02 по местному времени (08:02 мск), сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

По информации экстренных служб, вертолет должен был выйти на связь, но не сделал этого в назначенное время. Позже в МЧС России сообщили, что вертолет совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная в Сахалинской области.

К месту происшествия были направлены 18 спасателей. В готовность был приведен вертолет Ми-8. Позже в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщили, что спасатели обнаружили разрушенный корпус вертолета. По факту произошедшего организована проверка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В экстренных службах ТАСС сообщили, что причиной крушения вертолета могла стать ошибка пилотирования – воздушное судно задело скалу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных