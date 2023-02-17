Два человека погибли при посадке вертолета Robinson на Сахалине
При аварийной посадке вертолета Robinson 44 погибли два человека. Об этом сообщили в МЧС России.
«В результате жесткой посадки один человек эвакуирован и доставлен в областную больницу г. Южно-Сахалинск вертолетом компании, два человека погибли», – сказано в сообщении ведомства.
Всего на борту вертолета находилось три человека, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области. Ранее ТАСС сообщал, что на борту могли быть четыре человека. Состояние эвакуированного пассажира оценивается как средней тяжести, уточнили в правительстве региона.
По информации экстренных служб, вертолет должен был выйти на связь, но не сделал этого в назначенное время. Позже в МЧС России сообщили, что вертолет совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная в Сахалинской области.
К месту происшествия были направлены 18 спасателей. В готовность был приведен вертолет Ми-8. Позже в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщили, что спасатели обнаружили разрушенный корпус вертолета. По факту произошедшего организована проверка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
В экстренных службах ТАСС сообщили, что причиной крушения вертолета могла стать ошибка пилотирования – воздушное судно задело скалу.