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Блогера Евгения Савина оштрафовали по делу о дискредитации армии

Ведомости

Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 50 000 руб. спортивного блогера Евгения Савина («Красава») за дискредитацию армии России, сообщила пресс-служба суда.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы 17.02.2023 Савин Евгений Леонидович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 руб.», – говорится в сообщении.

Для физлиц ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан) подразумевает штраф от 30 000 до 50 000 руб. Для должностных лиц максимальный размер штрафа составляет 200 000 руб., а для юрлиц – 500 000 руб.

В апреле 2022 г. Савин на своем YouTube-канале опубликовал видео с украинскими футболистами, которые рассказали о последних событиях в стране и своем отношении к ним. Вскоре после этого команде «Красава» запретили тренироваться в Красногорске, а также закрыли доступ к домашнему стадиону «Зоркий». Кроме того, депутат Госдумы Артем Туров составил заявление на блогера в СК РФ. 27 мая Савин покинул Россию.

В качестве футболиста Савин выступал за «Крылья Советов», «Амкар», «Химки», «Урал» и другие клубы. На его счету 150 матчей и 28 мячей в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных