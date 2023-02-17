Житель Севастополя получил 8,5 года колонии за участие в экстремистском батальоне

В Севастополе приговорили жителя города к 8,5 года лишения свободы за участие в вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.