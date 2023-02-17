Житель Севастополя получил 8,5 года колонии за участие в экстремистском батальоне
В Севастополе приговорили жителя города к 8,5 года лишения свободы за участие в вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.
«Решением суда Алексею Киселеву назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима», – говорится в сообщении.
В службе уточнили, что обвиняемый готовил участников батальона к морской блокаде полуострова и обучал их управлению морскими судами. Приговор вынес Джанкойский районный суд.
Киселева задержали летом 2022 г. сотрудники ФСБ. Уголовное дело расследовали по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ).
Верховный суд России в июне прошлого года признал «Батальон имени Номана Челебиджихана» террористическим и запретил на территории страны его деятельность. В Генпрокуратуре тогда сообщили, что батальон был сформирован в 2015 г. «с целью продовольственной, энергетической, водной и иных блокад Крыма».