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Житель Севастополя получил 8,5 года колонии за участие в экстремистском батальоне

Ведомости

В Севастополе приговорили жителя города к 8,5 года лишения свободы за участие в вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

«Решением суда Алексею Киселеву назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима», – говорится в сообщении.

В службе уточнили, что обвиняемый готовил участников батальона к морской блокаде полуострова и обучал их управлению морскими судами. Приговор вынес Джанкойский районный суд.

Киселева задержали летом 2022 г. сотрудники ФСБ. Уголовное дело расследовали по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ).

Верховный суд России в июне прошлого года признал «Батальон имени Номана Челебиджихана» террористическим и запретил на территории страны его деятельность. В Генпрокуратуре тогда сообщили, что батальон был сформирован в 2015 г. «с целью продовольственной, энергетической, водной и иных блокад Крыма».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных