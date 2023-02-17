Террористы напали на полицейский участок в пакистанском Карачи
Вооруженные люди открыли огонь по офису начальника полиции пакистанского города Карачи, сообщает Geo News.
По информации пакистанского телеканала, двое боевиков убиты, семь человек, включая сотрудников правоохранительных органов, получили ранения. Число напавших до сих пор неизвестно. Движение на дорогах, ведущих к участку, было перекрыто.
«Нападение на офис полиции Карачи неприемлемо ни при каких обстоятельствах», – заявил главный министр провинции Синд Мурад Али Шах.
Он добавил, что лично следит за ситуацией и дал указание соответствующим должностным лицам арестовать подозреваемых в причастности к нападению.