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Общество

Террористы напали на полицейский участок в пакистанском Карачи

Ведомости

Вооруженные люди открыли огонь по офису начальника полиции пакистанского города Карачи, сообщает Geo News.

По информации пакистанского телеканала, двое боевиков убиты, семь человек, включая сотрудников правоохранительных органов, получили ранения. Число напавших до сих пор неизвестно. Движение на дорогах, ведущих к участку, было перекрыто.

«Нападение на офис полиции Карачи неприемлемо ни при каких обстоятельствах», – заявил главный министр провинции Синд Мурад Али Шах.

Он добавил, что лично следит за ситуацией и дал указание соответствующим должностным лицам арестовать подозреваемых в причастности к нападению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных