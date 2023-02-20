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«Аэрофлот» назвал причину вынужденной посадки рейса Бангкок – Москва в Ташкенте

Ведомости

Рейс «Аэрофлота» Бангкок – Москва совершил вынужденную посадку в Ташкенте по техническим причинам, сообщила «Ведомостям» пресс-служба авиаперевозчика.

«Посадка выполнена в штатном режиме», – отметили в пресс-службе.

В компании добавили, что пассажиры вылетят в Москву резервным рейсом в 02.30 мск, на это время они будут размещены в гостинице, где им будут предоставлены питание и напитки.

Ранее сегодня сообщалось, что в Кемеровской области совершил аварийную посадку частный вертолет Ми-8, в результате чего погиб один человек, еще один пострадал. Инцидент произошел в районе горы Топхан Междуреченского городского округа Кузбасса.

Ранее по теме: Один человек погиб при аварийной посадке Ми-8 в Кемеровской области

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных