«Аэрофлот» назвал причину вынужденной посадки рейса Бангкок – Москва в Ташкенте
Рейс «Аэрофлота» Бангкок – Москва совершил вынужденную посадку в Ташкенте по техническим причинам, сообщила «Ведомостям» пресс-служба авиаперевозчика.
«Посадка выполнена в штатном режиме», – отметили в пресс-службе.
В компании добавили, что пассажиры вылетят в Москву резервным рейсом в 02.30 мск, на это время они будут размещены в гостинице, где им будут предоставлены питание и напитки.
Ранее сегодня сообщалось, что в Кемеровской области совершил аварийную посадку частный вертолет Ми-8, в результате чего погиб один человек, еще один пострадал. Инцидент произошел в районе горы Топхан Междуреченского городского округа Кузбасса.