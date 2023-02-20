Один человек погиб при аварийной посадке Ми-8 в Кемеровской области

Собеседник агентства рассказал, что вертолет, на борту которого находились 10 человек, аварийно приземлился в районе горы Топхан Междуреченского городского округа Кузбасса. Уточняется, что один человек погиб, а еще один пострадал. Позже спасатели сообщили, что на борту были сноубордисты.