Один человек погиб при аварийной посадке Ми-8 в Кемеровской области
Частный вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Собеседник агентства рассказал, что вертолет, на борту которого находились 10 человек, аварийно приземлился в районе горы Топхан Междуреченского городского округа Кузбасса. Уточняется, что один человек погиб, а еще один пострадал. Позже спасатели сообщили, что на борту были сноубордисты.
Источник добавил, что в паре с Ми-8 летел второй вертолет, он доставил погибшего в городской округ и вылетел за пострадавшим. Оставшихся восемь человек планируется эвакуировать с помощью вертолета из Горно-Алтайска, который прибудет на место ЧП.
Причиной аварийной посадки могла стать ошибка пилотирования, сообщили ТАСС в оперативных службах. В качестве еще одной версии рассматривается техническая неисправность. Собеседник агентства сообщил, что, по предварительным данным, вертолет задел гору, а затем начал экстренно снижаться.
Позже сообщения об аварийной посадке подтвердили власти Междуреченского района Кемеровской области. Они уточнили, что пока не располагают информацией о погибших и пострадавших. По факту аварийной посадки Ми-8 Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.
17 февраля жесткую посадку на Сахалине совершил вертолет Robinson 44, в результате погибли два человека. Третьего пассажира доставили в больницу, его состояние оценивалось как средней тяжести.