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Один человек погиб при аварийной посадке Ми-8 в Кемеровской области

Ведомости

Частный вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Собеседник агентства рассказал, что вертолет, на борту которого находились 10 человек, аварийно приземлился в районе горы Топхан Междуреченского городского округа Кузбасса. Уточняется, что один человек погиб, а еще один пострадал. Позже спасатели сообщили, что на борту были сноубордисты.

Источник добавил, что в паре с Ми-8 летел второй вертолет, он доставил погибшего в городской округ и вылетел за пострадавшим. Оставшихся восемь человек планируется эвакуировать с помощью вертолета из Горно-Алтайска, который прибудет на место ЧП.

Причиной аварийной посадки могла стать ошибка пилотирования, сообщили ТАСС в оперативных службах. В качестве еще одной версии рассматривается техническая неисправность. Собеседник агентства сообщил, что, по предварительным данным, вертолет задел гору, а затем начал экстренно снижаться.

Позже сообщения об аварийной посадке подтвердили власти Междуреченского района Кемеровской области. Они уточнили, что пока не располагают информацией о погибших и пострадавших. По факту аварийной посадки Ми-8 Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.

17 февраля жесткую посадку на Сахалине совершил вертолет Robinson 44, в результате погибли два человека. Третьего пассажира доставили в больницу, его состояние оценивалось как средней тяжести.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных