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В Турции рассказали о разрушениях в провинции Хатай после нового землетрясения

Ведомости

В турецкой провинции Хатай зафиксированы новые разрушения после очередного землетрясения, сообщает местная газета Daily Sabah.

Ранее сегодня стало известно о двух новых толчках, которые произошли на границе Сирии и Турции. Магнитуда первого землетрясения составила 6,4, второго – 5,8, оба они произошли в данной провинции и ощущались в соседних регионах и странах, в том числе в Сирии, Ливане, Иордании и Ираке.

По сообщениям очевидцев, некоторые здания, которые уже были повреждены после предыдущих землетрясений, на этот раз были полностью разрушены. Сотрудники правоохранительных органов и спасатели уже занимаются поиском людей, которые оказались под завалами.

На данный момент известно, что ранения после новых землетрясений в Турции получили не менее восьми человек, при этом ранее объявленная угроза цунами была отменена.

6 февраля на юго-востоке Турции и севере Сирии произошла серия землетрясений с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп. Самым сильным стал толчок магнитудой 7,8, вторым по силе – толчок в 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. Всего землетрясение затронуло 10 регионов страны. Жертвами землетрясений только в Турции стали более 41 000 человек.

Ранее по теме: На границе Сирии и Турции произошло новое землетрясение

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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