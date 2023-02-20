В Турции рассказали о разрушениях в провинции Хатай после нового землетрясения

Ранее сегодня стало известно о двух новых толчках, которые произошли на границе Сирии и Турции. Магнитуда первого землетрясения составила 6,4, второго – 5,8, оба они произошли в данной провинции и ощущались в соседних регионах и странах, в том числе в Сирии, Ливане, Иордании и Ираке.