В Турции рассказали о разрушениях в провинции Хатай после нового землетрясения
В турецкой провинции Хатай зафиксированы новые разрушения после очередного землетрясения, сообщает местная газета Daily Sabah.
Ранее сегодня стало известно о двух новых толчках, которые произошли на границе Сирии и Турции. Магнитуда первого землетрясения составила 6,4, второго – 5,8, оба они произошли в данной провинции и ощущались в соседних регионах и странах, в том числе в Сирии, Ливане, Иордании и Ираке.
По сообщениям очевидцев, некоторые здания, которые уже были повреждены после предыдущих землетрясений, на этот раз были полностью разрушены. Сотрудники правоохранительных органов и спасатели уже занимаются поиском людей, которые оказались под завалами.
На данный момент известно, что ранения после новых землетрясений в Турции получили не менее восьми человек, при этом ранее объявленная угроза цунами была отменена.
6 февраля на юго-востоке Турции и севере Сирии произошла серия землетрясений с эпицентром недалеко от турецкой провинции Газиантеп. Самым сильным стал толчок магнитудой 7,8, вторым по силе – толчок в 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. Всего землетрясение затронуло 10 регионов страны. Жертвами землетрясений только в Турции стали более 41 000 человек.