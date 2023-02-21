Собянин подпишет указ о заботе об участниках СВО

21 февраля Путин в ходе своего выступления перед Федеральным собранием поручил создать государственный фонд поддержки военных. Он подчеркнул, что за каждой семьей погибшего и за каждым ветераном должен быть закреплен свой социальный работник, координатор, который будет помогать в образовании, спорте, повышении квалификации и других сферах. В ходе обращения президент также почтил минутой молчания память погибших военнослужащих в ходе спецоперации.