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Собянин подпишет указ о заботе об участниках СВО

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время подпишет указ, чтобы окружить участников спецоперации и их семьи заботой, как поручил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Об этом Собянин написал в своем Telegram-канале. 

«Задача, поставленная президентом, – окружить всех участников СВО и их семьи максимумом заботы и внимания, помочь как можно быстрее вернуться к мирной жизни – будет, безусловно, выполнена. В ближайшее время я подпишу соответствующий указ», – написал он. 

Мэр Москвы также отметил важность слов благодарности в адрес всех военнослужащих без исключения, которые работают и «сражаются за суверенитет нашей родины и безопасность страны». Собянин подчеркнул, что несмотря на все сложности, Россия обязательно победит. 

21 февраля Путин в ходе своего выступления перед Федеральным собранием поручил создать государственный фонд поддержки военных. Он подчеркнул, что за каждой семьей погибшего и за каждым ветераном должен быть закреплен свой социальный работник, координатор, который будет помогать в образовании, спорте, повышении квалификации и других сферах. В ходе обращения президент также почтил минутой молчания память погибших военнослужащих в ходе спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных