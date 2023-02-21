Собянин подпишет указ о заботе об участниках СВО
Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время подпишет указ, чтобы окружить участников спецоперации и их семьи заботой, как поручил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Об этом Собянин написал в своем Telegram-канале.
«Задача, поставленная президентом, – окружить всех участников СВО и их семьи максимумом заботы и внимания, помочь как можно быстрее вернуться к мирной жизни – будет, безусловно, выполнена. В ближайшее время я подпишу соответствующий указ», – написал он.
Мэр Москвы также отметил важность слов благодарности в адрес всех военнослужащих без исключения, которые работают и «сражаются за суверенитет нашей родины и безопасность страны». Собянин подчеркнул, что несмотря на все сложности, Россия обязательно победит.
21 февраля Путин в ходе своего выступления перед Федеральным собранием поручил создать государственный фонд поддержки военных. Он подчеркнул, что за каждой семьей погибшего и за каждым ветераном должен быть закреплен свой социальный работник, координатор, который будет помогать в образовании, спорте, повышении квалификации и других сферах. В ходе обращения президент также почтил минутой молчания память погибших военнослужащих в ходе спецоперации.