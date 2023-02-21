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Авианосец «Адмирал Кузнецов» вернется в строй в 2024 году

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Российский авианосец «Адмирал Кузнецов» вернется в строй в 2024 г., работы по модернизации судна в сухом доке завершены, сообщил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в комментарии «РИА Новости».

«Докование корабля завершено. Сегодня в 17.00 корабль покинул док и сейчас встает у стенки 35-го завода. Здесь ремонтные и модернизационные работы продолжатся с тем, чтобы в 2024 г. вернуться в строй», – рассказал он.

Как отмечает агентство, работы в сухом доке начались в мае 2022 г.

«Адмирал Кузнецов» – единственный российский тяжелый авианесущий крейсер, он был спущен на воду в 1987 г. и входит в состав Северного флота. Крейсер может базировать 28 самолетов и 24 вертолета. В 2017 г., когда крейсер возвращался из Средиземного моря, где участвовал в сирийской операции, произошла авария: он потерял два истребителя при заходе на посадку.

Осенью 2018 г. в ходе ремонтных работ произошла авария, при которой погиб один человек, после этого судно перевели на ремонт к причалу в Мурманске. В декабре 2019 г. на судне произошел пожар (на борту в этот момент находились более 400 человек), в результате которого погибли два человека.

Ранее по теме: На авианосце «Адмирал Кузнецов» произошло возгорание

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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