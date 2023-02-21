Авианосец «Адмирал Кузнецов» вернется в строй в 2024 году
«Докование корабля завершено. Сегодня в 17.00 корабль покинул док и сейчас встает у стенки 35-го завода. Здесь ремонтные и модернизационные работы продолжатся с тем, чтобы в 2024 г. вернуться в строй», – рассказал он.
Как отмечает агентство, работы в сухом доке начались в мае 2022 г.
«Адмирал Кузнецов» – единственный российский тяжелый авианесущий крейсер, он был спущен на воду в 1987 г. и входит в состав Северного флота. Крейсер может базировать 28 самолетов и 24 вертолета. В 2017 г., когда крейсер возвращался из Средиземного моря, где участвовал в сирийской операции, произошла авария: он потерял два истребителя при заходе на посадку.
Осенью 2018 г. в ходе ремонтных работ произошла авария, при которой погиб один человек, после этого судно перевели на ремонт к причалу в Мурманске. В декабре 2019 г. на судне произошел пожар (на борту в этот момент находились более 400 человек), в результате которого погибли два человека.