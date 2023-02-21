Правительство повысило планку тарифа за проезд автомобилей по платным дорогам
Правительство РФ повысило максимальную планку тарифа за проезд автомобилей по платным федеральным автодорогам и участкам таких дорог. Постановление опубликовано на портале правовой информации.
Согласно документу, для легковых автомобилей максимальная стоимость за 1 км на реконструированных дорогах (М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-3 «Украина») составит 5 руб. вместо 3 руб. ранее, максимальный тариф на новых дорогах (ЦКАД, М-12 Москва — Казань) вырос с 3 до 8 руб. за 1 км, а на мостах и путепроводах — с 21 до 29 руб. за 1 км.
Для грузовиков максимальный тариф поднялся до 14,25 руб. за 1 км (ранее — 9,5 руб.) на реконструированных дорогах. Максимальная стоимость проезда по 1 км новой дороги — 25 руб. (ранее — 9,5 руб.), а по искусственным дорожным сооружениям (мостам, путепроводам) — 91,5 руб. (ранее — 66,5 руб.).
Если участок дороги находится в концессии, то для легковушек максимальный тариф составит 16,5 руб. за 1 км (ранее — 12 руб.). Максимальная стоимость проезда по платным искусственным дорожным сооружениям — 115,5 руб. (против 84 руб. ранее). Для большегрузов стоимость проезда увеличилась до 53 руб. (против 38,5 руб. ранее) и 170 руб. (ранее — 269 руб.) соответственно.
О планах Минтранса повысить тарифы проезда по платным трассам стало известно осенью 2022 г. из проекта постановления правительства. В пояснительной записке отмечалось, что повышение максимальных тарифов связано с ростом себестоимости строительства дорог в среднем на 12%. В Минтрансе рассказали, что Центральная кольцевая автодорога, или М-12 Москва — Казань, уже подорожала на 30% до 800 млн руб. В планах продлить трассу до Владивостока. Кроме того, новые трассы проектируются от Урала до Черного моря.
В компании «Автодор» пояснили, что рост планки максимального тарифа не означает одновременного повышения стоимости проезда по платным трассам. Компания уже сообщила, что не планирует автоматически менять тарифы, повышение стоимости проезда «будет происходить поэтапно», рассказали ТАСС в «Автодоре».