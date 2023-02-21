Правительство повысило планку тарифа за проезд автомобилей по платным дорогам

О планах Минтранса повысить тарифы проезда по платным трассам стало известно осенью 2022 г. из проекта постановления правительства. В пояснительной записке отмечалось, что повышение максимальных тарифов связано с ростом себестоимости строительства дорог в среднем на 12%. В Минтрансе рассказали, что Центральная кольцевая автодорога, или М-12 Москва — Казань, уже подорожала на 30% до 800 млн руб. В планах продлить трассу до Владивостока. Кроме того, новые трассы проектируются от Урала до Черного моря.