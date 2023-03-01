В Евпатории восстановили водоснабжение
Во всех домах Евпатории водоснабжение было восстановлено после крупной аварии, которая произошла накануне, 28 февраля. Об этом сообщила мэр города Елена Демидова в разговоре с ТАСС.
«Водоснабжение восстановлено. Требуется чуть-чуть больше времени, чтобы вода под напором дошла (до всех потребителей. – Ред.). Все блоки открывали поочередно с перерывом в 20 минут. Сейчас все открыты уже и давление есть», – сказала она.
Накануне, 28 февраля, в Крыму произошло две аварии, в результате которых без воды остались свыше 120 000 жителей. В пресс-службе «Воды Крыма» сообщили, что ограничение подачи воды в городе связано с аварией на сетях холодного водоснабжения.
Одна из аварий произошла на севере полуострова, в городе Красноперекопске, где проживают 25 000 человек. Как отметил глава администрации Красноперекопского района Сергей Биданец, сейчас также идут работы по заполнению резервуаров системы. По его словам, водоснабжение восстановится к вечеру 1 марта.