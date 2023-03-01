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Общество

В Евпатории восстановили водоснабжение

Ведомости

Во всех домах Евпатории водоснабжение было восстановлено после крупной аварии, которая произошла накануне, 28 февраля. Об этом сообщила мэр города Елена Демидова в разговоре с ТАСС. 

«Водоснабжение восстановлено. Требуется чуть-чуть больше времени, чтобы вода под напором дошла (до всех потребителей. – Ред.). Все блоки открывали поочередно с перерывом в 20 минут. Сейчас все открыты уже и давление есть», – сказала она.

Накануне, 28 февраля, в Крыму произошло две аварии, в результате которых без воды остались свыше 120 000 жителей. В пресс-службе «Воды Крыма» сообщили, что ограничение подачи воды в городе связано с аварией на сетях холодного водоснабжения. 

Одна из аварий произошла на севере полуострова, в городе Красноперекопске, где проживают 25 000 человек. Как отметил глава администрации Красноперекопского района Сергей Биданец, сейчас также идут работы по заполнению резервуаров системы. По его словам, водоснабжение восстановится к вечеру 1 марта. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных