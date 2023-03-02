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Депутат попросила Генпрокуратуру проверить компанию «Призыва нет»

Ведомости

Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить компанию «Призыва нет» и ей подобные, которые обещают предоставить отсрочку от армии легальным способом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на копию письма парламентария. 

«Считаю, что указанные компании в случае подтверждения поступающей информации представляются крайне нежелательными и деструктивными, поскольку их деятельность может привести к ослаблению обороноспособности нашей страны», – сказано в письме. 

Лантратова уточнила, что она уже получала обращения по поводу деятельности организаций, которые помогают получить отсрочку от воинской службы.

Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам президента РФ Владимира Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев. После этого власти неоднократно заявляли, что мобилизация в России была завершена, и опровергали информацию о якобы подготовке новой волны частичной мобилизации в РФ. В начале декабря 2022 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные сообщения провокационными.

Отсрочку от мобилизации получили, в частности, IT-специалисты, студенты аспирантуры, ординатуры и коммерческих вузов, отцы с тремя детьми. 17 января в Госдуму также внесли законопроект о предоставлении отсрочки единственным учредителям и руководителям предприятий в знак поддержки бизнеса. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных