Депутат попросила Генпрокуратуру проверить компанию «Призыва нет»
Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить компанию «Призыва нет» и ей подобные, которые обещают предоставить отсрочку от армии легальным способом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на копию письма парламентария.
«Считаю, что указанные компании в случае подтверждения поступающей информации представляются крайне нежелательными и деструктивными, поскольку их деятельность может привести к ослаблению обороноспособности нашей страны», – сказано в письме.
Лантратова уточнила, что она уже получала обращения по поводу деятельности организаций, которые помогают получить отсрочку от воинской службы.
Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам президента РФ Владимира Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев. После этого власти неоднократно заявляли, что мобилизация в России была завершена, и опровергали информацию о якобы подготовке новой волны частичной мобилизации в РФ. В начале декабря 2022 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные сообщения провокационными.
Отсрочку от мобилизации получили, в частности, IT-специалисты, студенты аспирантуры, ординатуры и коммерческих вузов, отцы с тремя детьми. 17 января в Госдуму также внесли законопроект о предоставлении отсрочки единственным учредителям и руководителям предприятий в знак поддержки бизнеса.