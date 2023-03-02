В Тульской области назвали возможную причину взрыва

РБК со ссылкой на региональное управление СК сообщил, что следователи начали проверку после сообщений о взрыве. В комитете Тульской области по региональной безопасности уточнили, что взрыв произошел в 600 м от поселка Березовский. Там добавили, что в результате происшествия никто не пострадал, причины устанавливаются.