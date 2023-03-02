В Тульской области назвали возможную причину взрыва
Возможной причиной взрыва в Тульской области могло быть падение беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«На заседании штаба обсудили информацию и принимаемые меры в связи со взрывом в лесополосе на территории Киреевского района. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Безопасности жителей ничего не угрожает», — говорится в сообщении по итогам заседания оперативного штаба, которое провел губернатор Алексей Дюмин.
На заседании Дюмин поручил усилить меры безопасности в области, а также при необходимости привлечь дополнительные силы и средства для охраны правопорядка и критически важных объектов.
2 марта в Тульской области около 8.16 мск произошел взрыв, сообщил ТАСС со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) Киреевского района. Собеседник агентства уточнил, что расстояние от места взрыва до жилых домов составляет около 1 км.
РБК со ссылкой на региональное управление СК сообщил, что следователи начали проверку после сообщений о взрыве. В комитете Тульской области по региональной безопасности уточнили, что взрыв произошел в 600 м от поселка Березовский. Там добавили, что в результате происшествия никто не пострадал, причины устанавливаются.