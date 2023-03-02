Газета
Общество

В Тульской области назвали возможную причину взрыва

Ведомости

Возможной причиной взрыва в Тульской области могло быть падение беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«На заседании штаба обсудили информацию и принимаемые меры в связи со взрывом в лесополосе на территории Киреевского района. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Безопасности жителей ничего не угрожает», — говорится в сообщении по итогам заседания оперативного штаба, которое провел губернатор Алексей Дюмин.

На заседании Дюмин поручил усилить меры безопасности в области, а также при необходимости привлечь дополнительные силы и средства для охраны правопорядка и критически важных объектов.

2 марта в Тульской области около 8.16 мск произошел взрыв, сообщил ТАСС со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) Киреевского района. Собеседник агентства уточнил, что расстояние от места взрыва до жилых домов составляет около 1 км.

РБК со ссылкой на региональное управление СК сообщил, что следователи начали проверку после сообщений о взрыве. В комитете Тульской области по региональной безопасности уточнили, что взрыв произошел в 600 м от поселка Березовский. Там добавили, что в результате происшествия никто не пострадал, причины устанавливаются.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных