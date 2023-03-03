В Черногории мужчина взорвал гранату перед зданием суда
Мужчина взорвал ручную гранату перед входом в здание суда в столице Черногории Подгорице, сообщило управление полиции республики в Twitter.
В результате произошедшего, по предварительным данным, мужчина погиб, еще пять человек получили ранения, отметили правоохранители.
Инцидент произошел перед зданием одного из судов первой инстанции. На месте происшествия работают оперативники.
Ранее стало известно, что действующий глава Черногории Мило Джуканович заявил о своем выдвижении на третий президентский срок. Джуканович фактически возглавляет Черногорию с 1991 г.