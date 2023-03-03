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В Черногории мужчина взорвал гранату перед зданием суда

Ведомости

Мужчина взорвал ручную гранату перед входом в здание суда в столице Черногории Подгорице, сообщило управление полиции республики в Twitter.

В результате произошедшего, по предварительным данным, мужчина погиб, еще пять человек получили ранения, отметили правоохранители.

Инцидент произошел перед зданием одного из судов первой инстанции. На месте происшествия работают оперативники.

Ранее стало известно, что действующий глава Черногории Мило Джуканович заявил о своем выдвижении на третий президентский срок. Джуканович фактически возглавляет Черногорию с 1991 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных