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Общество

В Коломне сообщили об отсутствии признаков взрыва

Ведомости

В Коломенском районе Московской области не были обнаружены признаки взрыва. Об этом сообщил глава Коломны Александр Гречищев в своем Telegram-канале. 

«После сообщений экстренные службы выехали для проверки местности. Признаков взрыва не обнаружено. Патрулирование продолжается по настоящее время. В воздух подняты беспилотники для обследования территории», – сказано в сообщении. 

Гречищев подчеркнул, что обстановка находится под контролем. В результате произошедшего не было обнаружено возгораний и повреждений. По словам Гречищева, безопасности жителей ничего не угрожает, газовое и электроснабжение работают в штатном режиме. 

Вечером 2 марта в подмосковной Коломне произошел взрыв. В администрации города уточняли, что взрыв был слышен только в сельской части за Москвой-рекой. В социальных сетях распространились кадры, на которых очевидцы рассказывают, как взрыву предшествовал громкий свист, а после него появились дым и зарево. 

По информации ТАСС, взрыв произошел в воздухе, взорваться мог беспилотник, но его обломки на земле найти пока не удалось. «С большой вероятностью, речь идет о беспилотнике», – сказал собеседник агентства в правоохранительных органах. В Telegram-канале «112» допустили, что взрыв могли спутать со звуком истребителя, а зарево – со светом от теплиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных