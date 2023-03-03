В Коломне сообщили об отсутствии признаков взрыва
В Коломенском районе Московской области не были обнаружены признаки взрыва. Об этом сообщил глава Коломны Александр Гречищев в своем Telegram-канале.
«После сообщений экстренные службы выехали для проверки местности. Признаков взрыва не обнаружено. Патрулирование продолжается по настоящее время. В воздух подняты беспилотники для обследования территории», – сказано в сообщении.
Гречищев подчеркнул, что обстановка находится под контролем. В результате произошедшего не было обнаружено возгораний и повреждений. По словам Гречищева, безопасности жителей ничего не угрожает, газовое и электроснабжение работают в штатном режиме.
Вечером 2 марта в подмосковной Коломне произошел взрыв. В администрации города уточняли, что взрыв был слышен только в сельской части за Москвой-рекой. В социальных сетях распространились кадры, на которых очевидцы рассказывают, как взрыву предшествовал громкий свист, а после него появились дым и зарево.
По информации ТАСС, взрыв произошел в воздухе, взорваться мог беспилотник, но его обломки на земле найти пока не удалось. «С большой вероятностью, речь идет о беспилотнике», – сказал собеседник агентства в правоохранительных органах. В Telegram-канале «112» допустили, что взрыв могли спутать со звуком истребителя, а зарево – со светом от теплиц.