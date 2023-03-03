В Коломне сообщили об отсутствии признаков взрыва

По информации ТАСС, взрыв произошел в воздухе, взорваться мог беспилотник, но его обломки на земле найти пока не удалось. «С большой вероятностью, речь идет о беспилотнике», – сказал собеседник агентства в правоохранительных органах. В Telegram-канале «112» допустили, что взрыв могли спутать со звуком истребителя, а зарево – со светом от теплиц.